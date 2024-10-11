Ілон Маск презентував роботаксі
Київ • УНН
Tesla презентувала прототип автономного електромобіля Robovan для перевезення до 20 осіб. Виробництво розпочнеться у 2026 році, ціна складе менше $30 000.
Автомобіль Robovan, призначений для перевезення до 20 осіб одночасно. Виробництво повністю автономної моделі розпочнеться у 2026 році, а придбати її можна буде менш ніж за $30 000.
Пише УНН із посиланням на Radiotelevisione svizzera та TechCrunch.
Ілон Маск представив прототип Robovan від Tesla під час заходу компанії We, Robot в Лос-Анджелесі. Robovan буде електричним, автономним транспортним засобом розміром приблизно з автобус, призначеним для перевезення людей у районах з високою щільністю населення. За словами Маска, він зможе перевозити до 20 осіб одночасно, а також перевозити вантажі.
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Виробництво нової моделі розпочнеться у 2026 році, а придбати її можна буде менш ніж за $30 000.
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Cybercab коштуватиме 20 центів за 1,5 км, використовуватиме індуктивні зарядні пристрої і не потребуватиме розетки; покладатиметься на камери та штучний інтелект, не потребуючи жодного іншого обладнання.
Доповнення
З робототехнікою та штучним інтелектом Tesla може коштувати в 40 разів більше, ніж поточна капіталізація, вважає Маск.
Він також говорив про автономні транспортні засоби як про майбутнє транспорту та сказав, що автомобілі, керовані людиною, скоро будуть здаватися застарілими, як сьогодні ліфти з людьми-операторами.
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