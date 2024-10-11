Илон Маск презентовал роботакси

Автомобиль Robovan, предназначенный для перевозки до 20 человек одновременно. Производство полностью автономной модели начнется в 2026 году, а приобрести ее можно будет менее чем за $30 000.

Пишет УНН со ссылкой на Radiotelevisione svizzera и TechCrunch.

Илон Маск представил прототип Robovan от Tesla во время мероприятия компании We, Robot в Лос-Анджелесе. Robovan будет электрическим, автономным транспортным средством размером примерно с автобус, предназначенным для перевозки людей в районах с высокой плотностью населения. По словам Маска, он сможет перевозить до 20 человек одновременно, а также перевозить грузы.

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Производство новой модели начнется в 2026 году, а приобрести ее можно будет менее чем за $30 000.

Автономное будущее уже наступило. Сегодня у нас здесь 50 полностью автономных автомобилей. Вы увидите Model Y и Cybercab. Все беспилотные - сказал Маск.

Cybercab будет стоить 20 центов за 1,5 км, будет использовать индуктивные зарядные устройства и не потребует розетки; будет полагаться на камеры и искусственный интеллект, не требуя никакого другого оборудования.

Дополнение

С робототехникой и искусственным интеллектом Tesla может стоить в 40 раз больше, чем текущая капитализация, считает Маск.

Он также говорил об автономных транспортных средствах как о будущем транспорта и сказал, что автомобили, управляемые человеком, скоро будут казаться устаревшими, как сегодня лифты с людьми-операторами.

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