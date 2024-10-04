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Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertruck - в пятый раз в этом году

Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertruck - в пятый раз в этом году

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 08:58  •  3790 просмотра

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Tesla отзывает более 27 000 электромобилей Cybertruck в США из-за задержки изображения с камеры заднего вида. Это пятый отзыв для моделей Cybertruck 2024 с января, Tesla выпускает обновления программного обеспечения для решения проблемы.

Tesla в четверг заявила, что отзовет более 27 000 электромобилей Cybertruck в США из-за задержки изображения с камеры заднего вида, которая может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск столкновения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это пятый отзыв, инициированный Tesla для моделей Cybertruck 2024 с января. Tesla выпускает обновление программного обеспечения для решения последней проблемы.

Последний отзыв касается большинства американских автомобилей Cybertruck и является крупнейшим из пяти для электрофургонов в этом году. Tesla делала отзыв в апреле, чтобы исправить расшатанную накладку педали акселератора, и еще один в июне из-за проблем со стеклоочистителями и внешней отделкой.

Дополнение

Производитель электромобилей начал поставки Cybertruck в ноябре 2023 года после двухлетней задержки из-за производственных проблем и ограничений по поставкам аккумуляторов. Tesla не раскрывает данные о производстве или поставках Cybertruck.

Генеральный директор Tesla Илон Маск выпустил грузовик, вдохновленный «Бегущим по лезвию» (Blade Runner), чтобы обновить стареющую линейку компании на фоне замедления спроса на электромобили. Проблемы с моделью внимательно отслеживаются инвесторами из-за ресурсов, вложенных Tesla в ее разработку.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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