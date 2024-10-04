Tesla відкликає понад 27 тисяч Cybertruck - уп'яте цього року
Київ • УНН
Tesla відкликає понад 27 000 електромобілів Cybertruck у США через затримку зображення з камери заднього виду. Це п'яте відкликання для моделей Cybertruck 2024 з січня, Tesla випускає оновлення програмного забезпечення для вирішення проблеми.
Tesla у четвер заявила, що відкличе понад 27 000 електромобілів Cybertruck у США через затримку зображення з камери заднього виду, яка може погіршити видимість для водія та збільшити ризик зіткнення, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Це п'яте відкликання, ініційоване Tesla для моделей Cybertruck 2024 з січня. Tesla випускає оновлення програмного забезпечення для вирішення останньої проблеми.
Останнє відкликання торкається більшості американських автомобілів Cybertruck і є найбільшим із п'яти для електрофургонів цього року. Tesla робила відкликання у квітні, щоб виправити розхитану накладку педалі акселератора, і ще одне у червні через проблеми зі склоочисниками та зовнішнім оздобленням.
Доповнення
Виробник електромобілів почав постачання Cybertruck у листопаді 2023 року після дворічної затримки через виробничі проблеми та обмеження щодо постачання акумуляторів. Tesla не розкриває дані про виробництво або постачання Cybertruck.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск випустив вантажівку, натхненну "Тим, хто біжить по лезу" (Blade Runner), щоб оновити старіючу лінійку компанії на тлі уповільнення попиту на електромобілі. Проблеми з моделлю уважно відстежуються інвесторами через ресурси, вкладені Tesla у її розробку.