РоІітісо: калифорнийские чиновники откладывают разрешение на запуск ракет SpaceX, среди возможных оснований - твиты Илона Маска о выборах
Киев • УНН
Прибрежная комиссия Калифорнии отказала SpaceX в разрешении на запуск 50 ракет в год из-за политических заявлений Илона Маска. Комиссары выразили обеспокоенность относительно влияния Маска на выборы и классификации SpaceX как военного подрядчика.
Прибрежная комиссия Калифорнии отклонила предоставление SpaceX разрешения запускать до 50 ракет в год с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара. Среди оснований - политические заявления Илона Маска в контексте выборов в США.
Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.
Заявления Илона Маска о президентских выборах в США ставят под угрозу его способность запускать ракеты у центрального побережья Калифорнии.
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Члены агентства, назначенные губернатором и лидерами законодательной власти, проголосовали за отклонение плана ВВС по предоставлению SpaceX разрешения запускать до 50 ракет в год с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.
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Это также связано с опасением, что все запуски SpaceX будут считаться военной деятельностью, - соответствующий статус освободит компанию Маска от необходимости получать собственные разрешения. Даже в случае, если не будет осуществляться перевозка военной нагрузки.
В то же время уполномоченный комиссар Джастин Каммингс проголосовал за одобрение плана. Но Каммингс заявил, что ему все еще неудобно из-за отсутствия данных о последствиях запусков. Он также разделяет беспокойство по поводу классификации SpaceX, как военного подрядчика.
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По поводу активной политической деятельности Илона Маска высказалась, также, председатель Прибрежной комиссии штата Калифорния, Кэрил Харт.
Я очень ценю работу Космических сил. Но здесь мы имеем дело с компанией, руководитель которой агрессивно включился в президентскую гонку, и он управляет компанией способом, который только что описал комиссар Ньюсом, и который, по моему мнению, вызывает большое беспокойство
Дополнение
Представители SpaceX не присутствовали на слушании лично, зато выступили с заявлением в Zoom в поддержку запроса Space Force.
Справка
Прибрежная комиссия береговой линии штата Калифорнии, протяженностью 1351 км, ведет спор с отделением Космических сил ВВС с мая 2023 года.
Этот спор связан с просьбой Министерства обороны США к SpaceX увеличить количество запусков спутников из Ванденберга с шести до 36 в год.
Следует отметить, что на недавнем заседании Прибрежная комиссия одобрила план из 36 пусков при условии, что Космические силы США примут 7 мер для улучшения защиты окружающей среды и доступа к побережью.
Впоследствии, во время слушаний, военные не взяли на себя обязательства выполнять соответствующие требования.
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