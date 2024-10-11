РоІітісо: калифорнийские чиновники откладывают разрешение на запуск ракет SpaceX, среди возможных оснований - твиты Илона Маска о выборах

Прибрежная комиссия Калифорнии отклонила предоставление SpaceX разрешения запускать до 50 ракет в год с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара. Среди оснований - политические заявления Илона Маска в контексте выборов в США.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Заявления Илона Маска о президентских выборах в США ставят под угрозу его способность запускать ракеты у центрального побережья Калифорнии.

Илон Маск скачет по стране, извергая политическую ложь - заявила на заседании в Сан-Диего, комиссар Гретхен Ньюсом, уполномоченная на рассмотрение вопроса запусков ракет SpaceX.

Члены агентства, назначенные губернатором и лидерами законодательной власти, проголосовали за отклонение плана ВВС по предоставлению SpaceX разрешения запускать до 50 ракет в год с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.

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Это также связано с опасением, что все запуски SpaceX будут считаться военной деятельностью, - соответствующий статус освободит компанию Маска от необходимости получать собственные разрешения. Даже в случае, если не будет осуществляться перевозка военной нагрузки.

В то же время уполномоченный комиссар Джастин Каммингс проголосовал за одобрение плана. Но Каммингс заявил, что ему все еще неудобно из-за отсутствия данных о последствиях запусков. Он также разделяет беспокойство по поводу классификации SpaceX, как военного подрядчика.

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По поводу активной политической деятельности Илона Маска высказалась, также, председатель Прибрежной комиссии штата Калифорния, Кэрил Харт.

Я очень ценю работу Космических сил. Но здесь мы имеем дело с компанией, руководитель которой агрессивно включился в президентскую гонку, и он управляет компанией способом, который только что описал комиссар Ньюсом, и который, по моему мнению, вызывает большое беспокойство - сказала председатель Комиссии Кэрил Харт.

Дополнение

Представители SpaceX не присутствовали на слушании лично, зато выступили с заявлением в Zoom в поддержку запроса Space Force.

Справка

Прибрежная комиссия береговой линии штата Калифорнии, протяженностью 1351 км, ведет спор с отделением Космических сил ВВС с мая 2023 года.

Этот спор связан с просьбой Министерства обороны США к SpaceX увеличить количество запусков спутников из Ванденберга с шести до 36 в год.

Следует отметить, что на недавнем заседании Прибрежная комиссия одобрила план из 36 пусков при условии, что Космические силы США примут 7 мер для улучшения защиты окружающей среды и доступа к побережью.

Впоследствии, во время слушаний, военные не взяли на себя обязательства выполнять соответствующие требования.

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