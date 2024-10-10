Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне
Киев • УНН
Элтон Джон назвал Илона Маска «мудаком» во время получения награды The Legacy Award на церемонии Attitude Awards в Лондоне. Певец поблагодарил свою семью и сказал, что музыка спасала его в счастливые и несчастливые моменты жизни.
Принимая награду «The Legacy Award», британский музыкант позволил себе оскорбительную шутку в адрес Элона Маска.
Пишет УНН со ссылкой на RTBF.
Детали
Британская поп-звезда Элтон Джон пренебрежительно отозвался о боссе Tesla и X Элоне Маске на церемонии вручения наград Attitude Awards в Лондоне. Принимая из рук Эда Ширана (британский певец, автор песен) и награду The Legacy Award, которая до сих пор вручалась лишь однажды и посмертно леди Диане, Элтон Джон обратился с острым комментарием.
Судья Бразилии отменил запрет на X после выполнения требований Маска9 октября 2024, 00:54 • 15491 просмотр
В этом смысле, следует уточнить, что принятый поп-звездой трофей имеет форму буквы «А».
Вот что сказал певец: Это цена? Что означает А?» - спросил Элтон Джон.
Потом он продолжил:
«Мудак приходит на ум. Но давайте сегодня не будем об Илоне Маске. Давайте веселиться!» - подчеркнул лауреат премии.
Далее Элтон публично напомнил, что ему «нравится быть геем», поблагодарил своего мужа Дэвида Ферниша и двух сыновей - Закари, которому на Рождество исполнится 14 лет, и 11-летнего Элайджу.
Певец, автор песен и пианист сказал, что врученная ему награда для него большая честь.
Для меня это был долгий путь, с множеством взлетов и падений и, в конечном итоге, душевным спокойствием. Музыка спасала меня - когда я был счастлив и когда я был несчастен
Напомним,
УНН сообщал, что Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз».
Элтон Джон выставляет на аукцион Christie's личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов, включая винтажную одежду, Bentley и ценные фотографии.
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу12 сентября 2024, 11:00 • 115856 просмотров