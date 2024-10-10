Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Принимая награду «The Legacy Award», британский музыкант позволил себе оскорбительную шутку в адрес Элона Маска.

Пишет УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

Британская поп-звезда Элтон Джон пренебрежительно отозвался о боссе Tesla и X Элоне Маске на церемонии вручения наград Attitude Awards в Лондоне. Принимая из рук Эда Ширана (британский певец, автор песен) и награду The Legacy Award, которая до сих пор вручалась лишь однажды и посмертно леди Диане, Элтон Джон обратился с острым комментарием.

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В этом смысле, следует уточнить, что принятый поп-звездой трофей имеет форму буквы «А».

Вот что сказал певец: Это цена? Что означает А?» - спросил Элтон Джон.

Потом он продолжил:

«Мудак приходит на ум. Но давайте сегодня не будем об Илоне Маске. Давайте веселиться!» - подчеркнул лауреат премии.

Далее Элтон публично напомнил, что ему «нравится быть геем», поблагодарил своего мужа Дэвида Ферниша и двух сыновей - Закари, которому на Рождество исполнится 14 лет, и 11-летнего Элайджу.

Певец, автор песен и пианист сказал, что врученная ему награда для него большая честь.

Для меня это был долгий путь, с множеством взлетов и падений и, в конечном итоге, душевным спокойствием. Музыка спасала меня - когда я был счастлив и когда я был несчастен