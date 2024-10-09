Судья Бразилии отменил запрет на X после выполнения требований Маска
Киев • УНН
Судья Бразилии отменил запрет на соцсеть X после того, как Илон Маск согласился на требования суда. Запрет был введен в августе 2024 года из-за отказа удалить аккаунты правых радикалов.
Судья Бразилии отменил запрет на соцсеть X после выполнения требований Илона Маска. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.
Детали
Это произошло после того, как Илон Маск согласился на требования суда, в частности относительно блокировки некоторых аккаунтов и уплаты штрафов.
Судья объявил о немедленной отмене запрета и обязал соответствующие органы обеспечить разблокировку доступа к платформе для всех бразильцев в течение суток. Представитель X Global Government Affairs выразил гордость за возвращение платформы в страну, подчеркнув, что доступ к ней является важным для десятков миллионов пользователей.
Запрет на X был введен в августе 2024 года из-за отказа компании удалить аккаунты правых радикалов, которые распространяли дезинформацию, а также из-за недостаточного юридического присутствия в Бразилии. По данным Digital 2024, в стране насчитывалось около 22 миллионов пользователей X.
Верховный суд Бразилии утверждает, что компания Илона Маска Х заплатила штрафы не тому банку5 октября 2024, 23:58 • 32001 просмотр