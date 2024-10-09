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Суддя Бразилії скасував заборону на X після виконання вимог Маска

Суддя Бразилії скасував заборону на X після виконання вимог Маска

Київ • УНН

 • 16234 перегляди

Суддя Бразилії скасував заборону на соцмережу X після того, як Ілон Маск погодився на вимоги суду. Заборона була введена в серпні 2024 року через відмову видалити акаунти правих радикалів.

Суддя Бразилії скасував заборону на соцмережу X після виконання вимог Ілона Маска. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.

Деталі

Це сталося після того, як Ілон Маск погодився на вимоги суду, зокрема щодо блокування деяких акаунтів і сплати штрафів.

Суддя оголосив про негайне скасування заборони та зобов'язав відповідні органи забезпечити розблокування доступу до платформи для всіх бразильців протягом доби. Представник X Global Government Affairs висловив гордість за повернення платформи в країну, підкресливши, що доступ до неї є важливим для десятків мільйонів користувачів.

Заборона на X була введена в серпні 2024 року через відмову компанії видалити акаунти правих радикалів, які поширювали дезінформацію, а також через недостатню юридичну присутність в Бразилії. За даними Digital 2024, у країні налічувалося близько 22 мільйонів користувачів X.

Верховний суд Бразилії стверджує, що компанія Ілона Маска Х заплатила штрафи не тому банку06.10.24, 02:58 • 32721 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
brazyliiaБразилія
ilon-maskІлон Маск

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