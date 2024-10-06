Верховный суд Бразилии утверждает, что компания Илона Маска Х заплатила штрафы не тому банку

В конце августа соцсеть Х была заблокирована на территории Бразилии. Чтобы продолжить работу, были уплачены штрафы, но Верховный суд утверждает, что компания заплатила их не тому банку. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 4 октября, Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, представляющие социальную медиа-платформу Х, не выплатили штрафы соответствующему банку. Это в свою очередь отложило принятие решения о том, позволить ли технологической компании возобновить предоставление услуг в Бразилии.

Уплата штрафа, которые по утверждению юристов Х, компания оплатила правильно, является единственной невыполненной мерой, которую потребовал суд для того, чтобы позволить Х снова вести деятельность в Бразилии.

В частности, ранее в пятницу компания Х, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, подала новый запрос на возобновление своих услуг в Бразилии, заявив, что заплатила все штрафы.

В ответ на запрос судья Верховного суда Александр де Мораес потребовал перевести платеж в нужный банк (название не уточняется).

Он также постановил, что после того, как будут урегулированы вопросы штрафов, генеральный прокурор Бразилии выскажет свое мнение относительно недавних запросов юридической группы Х, которая добивается возобновить работу платформы в стране.

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После решения Мораеса в тот же день, 4 октября, юристы Х снова обратились в суд с просьбой разрешить возобновить деятельность в Бразилии. Они отрицали, что компания заплатила штрафы на неправильный счет и заявили, что не видят необходимости консультироваться с генеральным прокурором перед снятием запрета. Согласно их заявлению, компания выплатила 5,24 млн долларов штрафов.

Reuters также напомнила событие неделей ранее. В частности, после того, как в последние недели компания изменила курс и начала выполнить предписания Верховного суда, включая блокировку учетных записей, находящихся под следствием, 26 сентября она тоже обращалась в суд с просьбой разрешить ей возобновить обслуживание в Бразилии.

Однако Мораес в то время постановил, что Х все еще необходимо оплатить штрафы в размере более 5 млн долларов, прежде чем ограничения будут сняты.

Напомним

В августе этого года Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес приказал немедленно приостановить работу социальной платформы X (ранее известной как Twitter) в стране после того, как компания не выполнила судебный приказ о назначении юридического представителя в Бразилии.