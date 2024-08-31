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Суд Бразилії наказав призупинити роботу соцмережі X через невиконання вимог

Суд Бразилії наказав призупинити роботу соцмережі X через невиконання вимог

Київ • УНН

 • 25399 перегляди

Суддя Верховного суду Бразилії наказав призупинити роботу X через невиконання судових вимог. Компанія має призначити юридичного представника в країні та сплатити штраф у 3,28 млн доларів.

Суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес у п'ятницю наказав негайно призупинити роботу соціальної платформи X (раніше відомої як Twitter) в країні після того, як компанія не виконала судовий наказ щодо призначення юридичного представника в Бразилії, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Цей крок є черговим етапом тривалої суперечки між Мораесом і Ілоном Маском, яка також включала заморожування фінансових рахунків супутникового інтернет-провайдера Starlink у Бразилії, що на 40% належить Маску.

У рішенні Мораес наказав повністю і негайно припинити роботу X в Бразилії, доки компанія не виконає всі судові вимоги, включно зі сплатою штрафів у розмірі 18,5 мільйонів реалів (3,28 мільйона доларів) та призначенням юридичного представника в країні. Впровадження рішення покладено на регулятора телекомунікацій Anatel, який має підтвердити виконання наказу суду протягом 24 годин.

Для запобігання використанню VPN для обходу блокування, Мораес заявив, що особи або компанії, які намагатимуться продовжити доступ до соцмережі таким чином, можуть бути оштрафовані на суму до 50 тисяч реалів на день.

Раніше X очікувала, що Мораес незабаром видасть наказ про зупинку роботи платформи після закінчення терміну, встановленого судом, для призначення юридичного представника. Раніше цього року Мораес зобов'язав X заблокувати деякі облікові записи, пов'язані з розслідуванням так званих "цифрових міліцій", звинувачених у поширенні спотворених новин і ненависті.

Маск, називаючи ці дії цензурою, відповів закриттям офісів X у Бразилії, хоча платформа продовжувала надавати свої послуги в країні. Через загострення конфлікту, Верховний суд Бразилії також заблокував місцеві банківські рахунки Starlink, що призвело до звернення компанії до суду з проханням призупинити це рішення.

Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink30.08.24, 03:50 • 102537 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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