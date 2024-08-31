Суд Бразилии приказал приостановить работу соцсети X из-за невыполнения требований

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес в пятницу приказал немедленно приостановить работу социальной платформы X (ранее известной как Twitter) в стране после того, как компания не выполнила судебный приказ о назначении юридического представителя в Бразилии, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Этот шаг является очередным этапом длительного спора между Мораесом и Илоном Маском, который также включал замораживание финансовых счетов спутникового интернет-провайдера Starlink в Бразилии, на 40% принадлежащего Маску.

В решении Мораес приказал полностью и немедленно прекратить работу X в Бразилии, пока компания не выполнит все судебные требования, включая уплату штрафов в размере 18,5 миллионов реалов (3,28 миллиона долларов) и назначение юридического представителя в стране. Внедрение решения возложено на регулятора телекоммуникаций Anatel, который должен подтвердить выполнение приказа суда в течение 24 часов.

Для предотвращения использования VPN для обхода блокировки, Мораес заявил, что лица или компании, которые будут пытаться продолжить доступ к соцсети таким образом, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч реалов в день.

Ранее X ожидала, что Мораес вскоре издаст приказ об остановке работы платформы после истечения срока, установленного судом, для назначения юридического представителя. Ранее в этом году Мораес обязал X заблокировать некоторые учетные записи, связанные с расследованием так называемых «цифровых милиций», обвиняемых в распространении искаженных новостей и ненависти.

Маск, называя эти действия цензурой, ответил закрытием офисов X в Бразилии, хотя платформа продолжала предоставлять свои услуги в стране. Из-за обострения конфликта, Верховный суд Бразилии также заблокировал местные банковские счета Starlink, что привело к обращению компании в суд с просьбой приостановить это решение.

Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink