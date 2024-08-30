Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink

В четверг Верховный суд Бразилии заблокировал банковские счета интернет-фирмы Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Starlink - это спутниковый интернет-сервис компании ракетных технологий SpaceX, которая является частью разветвленной бизнес-империи Маска, в которую также входит гигант электромобилей Tesla. Миллиардер является владельцем X и генеральным директором Tesla (TSLA.O), открывает новую вкладку.

Интернет-компания подтвердила, что получила приказ от судьи, который препятствует компании проводить финансовые операции в Бразилии, и заявила в публикации на X, что отреагирует на приказ.

Подписанное судьей Верховного суда Александром де Мораесом решение суда наложить санкции на Starlink является ответом на отсутствие законных представителей X в Бразилии, сообщил Reuters источник в Верховном суде.

Решение заморозить учетные записи Starlink также вытекает из отдельного спора о неуплаченных штрафах, которые X обязали оплатить из-за того, что он не предоставил некоторые документы. Местная газета Folha сообщила, что общая сумма штрафов составляет не менее 3,6 миллиона долларов, но Reuters не смог подтвердить эту сумму.

Верховный суд заявил, что время, предоставленное популярной социальной платформе Маска назвать своего законного представителя в Бразилии, истекает в 20:07 в четверг.

В сообщении добавлено, что сотрудники проверят, предоставил ли X какой-либо юридический ответ.

Контекст

В обостряющемся споре спор заключается в том, может ли Мораес приказать платформе социальных сетей заблокировать определенные учетные записи, обвиняемые в распространении лжи и искажений, запрос, который Маск осудил как цензуру.

Большинством учетных записей, которые было приказано заблокировать, управляют сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару, некоторые из которых отрицают, что он проиграл свою кандидатуру на переизбрание в 2022 году.

Бразильское законодательство требует от всех интернет-компаний иметь законного представителя в стране, который может получать судебные решения и иным образом нести юридическую ответственность за бизнес.

Вечером в среду Мораес подписал приказ о том, чтобы X назвал своего законного представителя, иначе ему грозит приостановление работы в стране.

В заметке на X Маск пожаловался, что Мораес "является откровенным преступником худшего рода, который маскируется под судью".

Starlink в отдельной публикации обвинил судью в тайном издании приказа без надлежащей процедуры.

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