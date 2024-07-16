Илон Маск заявил, что выделяет около 45 миллионов долларов в месяц на новый Super PAC в поддержку Трампа. Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Миллиардер Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов на новый политический суперкомитет, который поддерживает Трампа.

Комитет имеет целью убедить избирателей проголосовать досрочно, особенно в меняющихся штатах, пытаясь противостоять кампании Джо Байдена, который инвестировал миллионы в "свинг-стейты".

Маск отметил: он тоже сделает свой вклад в Американский PAC. Однако бизнесмен южноафриканского происхождения не был перечислен среди лиц в заявке группы, которая была обнародована в понедельник. Уже было собрано более 8 миллионов долларов, передает издание.

Напомним,

Согласно информации Bloomberg, Маск тайно пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Трампа.

"Политическая риторика стала очень жаркой. Пришло время ее остудить": покушение на Трампа побудило Байдена призвать американцев отказаться от насилия