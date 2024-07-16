ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  198089 просмотра
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты Америки

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты Америки

  •  101639 просмотра
На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

  •  104093 просмотра
Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

  •  49032 просмотра
Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

  •  103423 просмотра
Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

  •  89960 просмотра
публикации
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  136873 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  139627 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  229829 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  228761 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  222675 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

  •  17666 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

  •  30646 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  105577 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  101238 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  102420 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
dzho-baidenДжо Байден
Эксклюзив
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
  •  10063 просмотра

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении
  •  110558 просмотра

Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

Эксклюзив
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
  •  136894 просмотра

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Эксклюзив
Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст
  •  115755 просмотра

Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст

Эксклюзив
Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ
  •  109268 просмотра

Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ

Эксклюзив
Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт
  •  72886 просмотра

Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт

Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
  •  59769 просмотра

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
  •  57902 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Эксклюзив
Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
14 июля 2024, 20:15  •  99286 просмотра

Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  141934 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Популярные

Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

  •  89960 просмотра
Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

  •  103423 просмотра
Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

  •  49032 просмотра
На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

  •  104093 просмотра
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты Америки

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты Америки

  •  101639 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  198089 просмотра

Публикации

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  136873 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  139627 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  229829 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  228761 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  222675 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...