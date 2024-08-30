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Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink

Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink

Київ • УНН

 • 102537 перегляди

Суд заморозив рахунки Starlink Ілона Маска через відсутність представника X у Бразилії. Маск звинуватив суддю Мораєса у цензурі та назвав його "злочинцем, який маскується під суддю".

У четвер Верховний суд Бразилії заблокував банківські рахунки інтернет-фірми Starlink американського підприємця Ілона Маска.  Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Starlink — це супутниковий інтернет-сервіс компанії ракетних технологій SpaceX, яка є частиною розгалуженої бізнес-імперії Маска, до якої також входить гігант електромобілів Tesla. Мільярдер є власником X і генеральним директором Tesla (TSLA.O), відкриває нову вкладку.

Інтернет-компанія підтвердила, що отримала наказ від судді, який перешкоджає компанії проводити фінансові операції в Бразилії, і заявила в публікації на X, що відреагує на наказ.

Підписане суддею Верховного суду Александром де Мораєсом рішення суду накласти санкції на Starlink є відповіддю на відсутність законних представників X у Бразилії, повідомило Reuters джерело у Верховному суді.

Рішення заморозити облікові записи Starlink також випливає з окремої суперечки щодо несплачених штрафів, які X зобов’язали сплатити через те, що він не надав деякі документи. Місцева газета Folha повідомила, що загальна сума штрафів становить щонайменше 3,6 мільйона доларів, але Reuters не зміг підтвердити цю суму.

Верховний суд заявив, що час, наданий популярній соціальній платформі Маска назвати свого законного представника в Бразилії, закінчується о 20:07 у четвер.

У повідомленні додано, що співробітники перевірять, чи X надав будь-яку юридичну відповідь.

Контекст

У суперечці, що загострюється, спір полягає в тому, чи може Мораєс наказати платформі соціальних мереж заблокувати певні облікові записи, звинувачених у поширенні брехні та спотворень, запит, який Маск засудив як цензуру.

Більшістю облікових записів, які було наказано заблокувати, керують прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару, деякі з яких заперечують, що він програв свою кандидатуру на переобрання у 2022 році.

Бразильське законодавство вимагає від усіх інтернет-компаній мати законного представника в країні, який може отримувати судові рішення та іншим чином нести юридичну відповідальність за бізнес.

Увечері в середу Мораєс підписав наказ про те, щоб X назвав свого законного представника, інакше йому загрожує призупинення роботи в країні .

У дописі на X Маск поскаржився, що Мораєс "є відвертим злочинцем найгіршого роду, який маскується під суддю".

Starlink в окремій публікації звинуватив суддю в таємному виданні наказу без належної процедури.

Ілон Маск щомісяця жертвуватиме $45 млн на кампанію Трампа - WSJ16.07.24, 10:03 • 16537 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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