Илон Маск может стать первым триллионером к 2027 году

Американский бизнесмен Илон Маск в ближайшие три года может стать первым в мире триллионером. Об этом говорится в новом отчете Informa Connect Academy, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

В настоящее время, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск является самым богатым человеком в мире с чистым состоянием в 251 миллиард долларов. Однако в новом отчете Informa Connect Academy говорится о том, что богатство Маска растет с потрясающей средней скоростью - 110 процентов в год.

Если эта тенденция продолжится, то в ближайшие три года он может стать первым в мире триллионером, говорится в отчете.

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В отчете под названием «Клуб триллионеров 2024 года» рыночная стоимость бизнеса Tesla Маска оценивается в 669,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что уже в следующем году стоимость Tesla может превысить 1 триллион долларов.

62-летний Гаутам Адани, основатель Adani Group, станет вторым человеком, достигшим статуса триллионера. Как сообщается, это произойдет в следующем году после Маска, в 2028 году, если его годовой рост сохранится на уровне 123 процентов.

Дженсен Хуанг, глава технологической компании Nvidia, и индонезийский энергетический и горнодобывающий магнат Праджого Пангетсу также, по прогнозам, станут триллионерами к 2028 году.

Бернар Арно, глава LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton и третий по богатству человек в мире с состоянием около 200 миллиардов долларов, может перешагнуть отметку в триллион долларов в 2030 году - в тот же год, что и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

В число двух богатейших компаний, состояние которых превысило триллион долларов,

Microsoft с состоянием в 3,4 триллиона долларов и Apple с 2,5 триллиона долларов. Оба технологических гиганта преодолели отметку в триллион долларов в 2019 и 2018 годах соответственно.

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