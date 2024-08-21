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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кредит Маску на покупку Twitter стал худшей сделкой для банков со времен финансового кризиса - WSJ

Кредит Маску на покупку Twitter стал худшей сделкой для банков со времен финансового кризиса - WSJ

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 10:21  •  11529 просмотра

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13 млрд долларов кредита на покупку Twitter Илоном Маском стали худшей сделкой для банков со времен кризиса 2008-2009 годов. Долг остается «зависшим» почти 2 года, нанося банкам убытки в сотни миллионов долларов.

13 миллиардов долларов, которые Илон Маск занял для покупки Twitter, превратились в худшую сделку по слиянию и финансированию для банков со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Семь банков, участвовавших в сделке, включая Morgan Stanley и Bank of America, предоставили деньги холдинговой компании миллиардера для приватизации социальной медиа-платформы, которая теперь называется X, в октябре 2022 года. Банки, которые предоставляют кредиты на поглощение, обычно быстро продают долг другим инвесторам, чтобы вывести его со своих балансов, зарабатывая на комиссиях.

Однако, как пишет издание, кредиты на сумму около 13 миллиардов долларов остаются "зависшими" почти два года, хоть принося уплату процентов, но отягощая балансы банков. Долг не был продан отчасти потому, что стоимость базового актива резко упала из-за его слабых показателей, отмечает MarketWatch.

Ссылаясь на данные Pitchbook, газета заявила, что Twitter считается самой крупной зависшей сделкой со времен потрясений, последовавших за крахом Lehman Brothers около 16 лет назад, и одной из крупнейших зависших сделок за все время, о чем пишет MarketWatch.

Кредит, как сообщается, также провисел на балансах банков дольше, чем любой другой зависший кредит со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, около 20 месяцев и этот срок продолжается. Напротив, большинство проблемных кредитов из-за финансового кризиса было продано в течение примерно года.

Ссылаясь на людей, знакомых с этой сделкой, газета сообщила, что банки накопили убытки по долгу по бумагам на общую сумму сотни миллионов долларов каждый. Это, в свою очередь, заставило банки сократить капитал, доступный для финансирования других сделок, отмечает MarketWatch.

Дополнение

В октябре 2022 года Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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