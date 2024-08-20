У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

Еврокомиссия скорректировала размеры пошлин на импорт в Евросоюз китайских электромобилей. После этого тариф на ввоз в ЕС электромобилей американской компании Tesla, произведенных на ее заводе в Шанхае, был снижен с 20,8% до 9%. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Европейская комиссия снизила запланированный тариф на импорт автомобилей Tesla, произведенных в Китае, до 9%.

Для продукции одного из крупнейших китайских производителей электромобилей BYD Co. пошлина снижена с 17,4% до 17%, для Geely - с 19,9% до 19,3%. Тариф для других китайских производителей, сотрудничавших с ЕК, составит 21,3%, а не 20,8%, как было объявлено ранее. Не сотрудничающим с Еврокомиссией компаниям придется платить 36,3% вместо 37,6%.

Окончательное решение ЕК будет опубликовано регулятором после анализа всех комментариев.

Контекст

Пекин официально пожаловался в ВТО на увеличение Еврокомиссией пошлин на импорт электромобилей из Китая в ЕС.

В ЕС действовали 10%-е пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Однако Евросоюз обвиняет Китай в том, что он огромными суммами субсидирует производство и экспорт электромобилей. Эти модели способны серьезно потеснить европейских производителей, особенно если предлагать их по искусственно заниженным ценам. Автопроизводители из Франции, Италии и Испании поддержали повышение пошлин, Германия же выступила против.

Напомним

В июле Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая, которые на момент внедрения достигали 37,6%. Однако новые тарифы ЕС на китайские электромобили не распространяются на гибридные автомобили, что позволило китайским автопроизводителям продолжать продавать частично электрические гибриды в Европе по более низким тарифам.

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