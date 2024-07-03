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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС может пересмотреть беспошлинный ввоз дешевых товаров, купленных на AliExpress - СМИ

ЕС может пересмотреть беспошлинный ввоз дешевых товаров, купленных на AliExpress - СМИ

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 13:19  •  13252 просмотра

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Европейский Союз рассматривает возможность введения ввозных пошлин на дешевые товары, приобретенные онлайн у китайских ритейлеров, таких как AliExpress, Temu и Shein, чтобы защитить местных производителей от дешевого китайского импорта.

Европейский Союз работает над предложением ввести ввозные пошлины на дешевые товары, приобретенные онлайн за пределами блока. Этот шаг будет направлен прежде всего на китайских ритейлеров, таких как Temu, AliExpress и Shein, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сейчас в ЕС действует беспошлинный порог для онлайн-покупок в размере 150 евро (161 доллар США), который предназначен для небольших подарков или личных пакетов, но он вызвал всплеск импорта недорогих товаров с этих платформ.

Собеседники издания говорят, что предложение будет направлено на то, чтобы остановить этот поток, и будет касаться всех платформ электронной коммерции за пределами ЕС.

Пока неизвестно, существует ли консенсус между государствами-членами ЕС относительно принятия соответствующих мер. Но это придает импульс растущему протекционизму против китайских компаний, поскольку их более дешевые товары угрожают местным производителям. В частности, в этом месяце ЕС введет временные тарифы на китайские электромобили на уровне 38%.

Напомним

ЕС временно согласился на беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, но с возможностью введения ограничений на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед, если импорт превысит средний уровень с июля 2021 года по декабрь 2023 года.

ЕС ввел санкции в отношении 19 китайских компаний из-за связей с военными усилиями россии в Украине25 июня 2024, 08:30 • 48247 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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