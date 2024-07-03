ЕС может пересмотреть беспошлинный ввоз дешевых товаров, купленных на AliExpress - СМИ

Европейский Союз работает над предложением ввести ввозные пошлины на дешевые товары, приобретенные онлайн за пределами блока. Этот шаг будет направлен прежде всего на китайских ритейлеров, таких как Temu, AliExpress и Shein, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сейчас в ЕС действует беспошлинный порог для онлайн-покупок в размере 150 евро (161 доллар США), который предназначен для небольших подарков или личных пакетов, но он вызвал всплеск импорта недорогих товаров с этих платформ.

Собеседники издания говорят, что предложение будет направлено на то, чтобы остановить этот поток, и будет касаться всех платформ электронной коммерции за пределами ЕС.

Пока неизвестно, существует ли консенсус между государствами-членами ЕС относительно принятия соответствующих мер. Но это придает импульс растущему протекционизму против китайских компаний, поскольку их более дешевые товары угрожают местным производителям. В частности, в этом месяце ЕС введет временные тарифы на китайские электромобили на уровне 38%.

Напомним

ЕС временно согласился на беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, но с возможностью введения ограничений на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед, если импорт превысит средний уровень с июля 2021 года по декабрь 2023 года.

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