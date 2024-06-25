Список, опубликованный в Официальном журнале ЕС, включает несколько компаний, расположенных в Гонконге, а также двух мировых спутниковых гигантов.

14-й пакет санкций против России добавил 61 новую компанию в список тех, кто обвиняется в непосредственной "поддержке российского военно-промышленного комплекса" в войне в Украине, в результате чего общее количество компаний достигло 675.

Эти компании теперь подвергаются жестким ограничениям на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "улучшения российского сектора обороны и безопасности".

Китай отвергает обвинения Запада в поддержке военной кампании России.

Среди недавно добавленных компаний есть два крупных игрока китайской спутниковой индустрии, которые занимаются продажей спутников и спутниковых изображений российской группе наемников "вагнера", пишет издание.

В октябре расследование AFP показало, что "вагнер" в 2022 году подписал контракт на сумму более 30 миллионов долларов с китайской фирмой Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и использование их изображений. Контракт был подписан в ноябре 2022 года, более полугода после вторжения Москвы в Украину, в котором "группа вагнера" под руководством ее основателя Евгения пригожина играла ключевую роль на поле боя.

Два спутника высокого разрешения принадлежали Chang Guang Satellite Technology, ведущей мировой спутниковой компании, которая была включена в санкционный список ЕС, отмечает издание.

Еще одна компания, названная в понедельник, - Head Aerospace Technology, которая продает спутниковые снимки и была внесена в санкционный список США в 2023 году за поставки "группе вагнера", пишет издание.

Даже если Китай не поставляет оружие непосредственно в Россию, США и Европа обвиняют его в продаже комплектующих и оборудования для военной промышленности москвы.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал эти утверждения "ложной информацией".

Российские компании составляют около половины из 61 предприятия, добавленного в санкционный список ЕС в понедельник. Кроме 19 китайских компаний, туда также добавились девять из Турции, две из Кыргызстана, одна из Индии, одна из Казахстана и одна из Объединенных Арабских Эмиратов, указывает издание.

ЄС затвердив 14-й пакет санкції проти рф