ЄС ввів санкції щодо 19 китайських компаній через зв'язки з воєнними зусиллями росії в Україні

Європейський Союз у понеділок ввів проти 19 китайських компаній санкції, спрямовані на покарання підтримки Пекіном війни росії в Україні, пише УНН з посиланням на France24.

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Список, опублікований в Офіційному журналі ЄС, включає кілька компаній, розташованих у Гонконгу, а також двох світових супутникових гігантів.

14-й пакет санкцій проти росії додав 61 нову компанію до списку тих, хто звинувачується у безпосередній "підтримці російського військово-промислового комплексу" у війні в Україні, внаслідок чого загальна кількість компаній досягла 675.

Ці компанії тепер зазнають жорстких обмежень на продаж "товарів та технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "поліпшення російського сектору оборони та безпеки".

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Серед нещодавно доданих компаній є два великі гравці китайської супутникової індустрії, залучені у продаж супутників та супутникових зображень російській групі найманців "вагнера", пише видання.

У жовтні розслідування AFP показало, що "вагнер" у 2022 році підписав контракт на суму понад 30 мільйонів доларів із китайською фірмою Beijing Yunze Technology Co Ltd на придбання двох супутників та використання їх зображень. Контракт був підписаний у листопаді 2022 року, понад пів року після вторгнення москви в Україну, у якому "група вагнера" під керівництвом її засновника євгена пригожина відігравала ключову роль на полі бою.

Два супутники з високою роздільною здатністю належали Chang Guang Satellite Technology, провідній світовій супутниковій компанії, яка була включена до санкційного списку ЄС, зазначає видання.

Ще одна компанія, названа в понеділок, - Head Aerospace Technology, яка продає супутникові знімки і була внесена до санкційного списку США в 2023 році за постачання "групі вагнера", пише видання.

Навіть якщо Китай не постачає зброю безпосередньо до росії, США та Європа звинувачують його у продажу комплектуючих та обладнання для військової промисловості москви.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав ці твердження "хибною інформацією".

Російські компанії становлять близько половини із 61 підприємства, доданого до санкційного списку ЄС у понеділок. Окрім 19 китайських компаній, туди також додалися дев'ять із Туреччини, дві з Киргизстану, одна з Індії, одна з Казахстану та одна з Об'єднаних Арабських Еміратів, вказує видання.

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