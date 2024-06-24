ЄС затвердив 14-й пакет санкції проти рф

ЄС застосовує 14-й пакет санкції проти рф у зв'язку з війною росії проти України, вводячи ще більше обмежень для таких секторів російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнюючи обхід санкцій ЄС, повідомили у понеділок у Раді ЄС, пише УНН.

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"Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України", - вказали у Раді ЄС.

Як повідомляється, ці заходи спрямовані на те, щоб націлитись на такі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнити обхід санкцій ЄС.

"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили путіну здійснити свої плани щодо знищення України, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність росії проти українців, включаючи зусилля щодо обходу заходів ЄС", - вказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також такі заходи щодо галузей:

Енергетика

Щоб гарантувати, що потужності ЄС не використовуються для перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн і тим самим знизити значні доходи, які росія отримує від продажу та транспортування СПГ, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою перевалки в треті країни. Це охоплює як перевалку з судна на судно, так і перевалку з судна на берег, а також перевалочні операції і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. Європейська комісія стежитиме за виконанням та розвитком цього рішення і за необхідності може запропонувати заходи щодо пом'якшення наслідків.

Окрім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення проектів СПГ, що будуються, таких як "Арктик СПГ 2" та "Мурманськ СПГ". Вводяться обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, які не підключені до системи природного газу.

Протидія обходу санкцій

ЄС озброюється додатковими інструментами боротьби з обходами санкцій.

Перш за все, материнські компанії з ЄС повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності, що призводить до результату, якому санкції покликані запобігти.

По-друге, щоб допомогти протидіяти реекспорту бойових товарів, виявлених в Україні або які мають вирішальне значення для розвитку російських військових систем, було вирішено, що операторам ЄС, які продають такі бойові товари третім країнам, необхідно буде запровадити механізми комплексної перевірки, що дозволяють ідентифікувати та давати оцінку ризиків реекспорту до росії, а також їх зниження.

Окрім того, оператори ЄС, які передають промислові ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам з третіх країн, тепер мають включати до контрактів положення, які гарантують, що такі ноу-хау не використовуватимуться для товарів, призначених для росії.

Фінанси

Рада ЄС ухвалила заборонити використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS) - спеціалізованого сервісу фінансових повідомлень, розробленого центральним банком росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Організаціям ЄС, які працюють за межами росії, буде заборонено підключатися до SPFS або еквівалентних спеціалізованих служб обміну фінансовими повідомленнями.

Окрім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з особами, зазначеними у спеціальному списку, які використовують SPFS за межами росії.

Окрім того, Рада ЄС вводить заборону на транзакції з певними кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, створеними за межами ЄС, коли ці організації сприяють угодам, що підтримують оборонно-промислову базу росії через експорт, постачання, продаж, передачу або транспортування в рф товарів та технологій подвійного призначення, чутливих товарів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Фінансування політичних партій та інших організацій

Зважаючи на спроби росії втрутитися в демократичні процеси в ЄС і підірвати його демократичні основи, у тому числі через кампанії впливу та промоцію дезінформації, Рада ЄС ухвалила, що політичним партіям і фондам, неурядовим організаціям, включаючи аналітичні центри, або постачальникам медіа-послуг більше не буде дозволено приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

Відповідно до Хартії основних прав, узгоджені сьогодні заходи не перешкоджатимуть постачальникам медіа-послуг та їхнім співробітникам здійснювати іншу діяльність у ЄС, таку як дослідження та інтерв'ю.

Транспорт

Вперше ЄС вжив заходи, спрямовані проти конкретних суден, які роблять внесок у війну росії проти України, на які поширюється заборона на доступ до портів та заборона надання послуг. Ці судна можуть бути внесені до санкційного списку з різних причин, наприклад, через перевезення військового обладнання для росії, перевезення вкраденого українського зерна та підтримку розвитку російського енергетичного сектора, наприклад, за допомогою перевезення компонентів СПГ або перевалки СПГ. Цей захід також націлений на танкери, що входять до "тіньового флоту" путіна, що обходить обмеження ЄС і Коаліції щодо стелі цін, одночасно застосовуючи шахрайські методи доставки, повністю ігноруючи міжнародні стандарти. Сьогодні з цих підстав до санкційного списку внесено 27 суден.

Окрім того, щоб уникнути інших форм обходу санкцій, Рада ЄС вирішила:

розширити заборону на польоти до ЄС. Заборона на посадку, зліт чи проліт над територією ЄС також застосовуватиметься до будь-якого повітряного судна, що використовується для нерегулярного рейсу, а також у тих випадках, коли російська фізична чи юридична особа, організація чи орган має можливість ефективно визначити місце або час його зльоту чи посадки, наприклад, до місця відпочинку або ділової зустрічі. Окрім того, експлуатанти повинні надавати будь-яку інформацію, на яку роблять запит національні компетентні органи держав-членів про нерегулярні рейси, включаючи інформацію про власність на літак і, можливо, про пасажирів.

розширити заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, у тому числі транзитом, щоб охопити операторів ЄС, 25% і більше яких належать російській фізичній чи юридичній особі.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС додала 61 нову організацію до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс росії в її агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати) і беруть участь в обході торгових обмежень та закупівлі чутливих товарів, залучених, наприклад, у виробництві дронів, або наданні матеріальної підтримки російським військовим операціям.

Окрім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених предметів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи певні верстати та певні "всюдиходи".

ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, зміцненню промислового потенціалу росії (наприклад, хімікатів, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкісноземельних елементів, пластмаси, землерийні машини, монітори та електроустаткування), а також подальші обмеження на імпорт гелію з росії, що є джерелом значних доходів режиму.

Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, по суті, еквівалентних заходам ЄС.

Захист операторів ЄС

Пакет також включає заходи, що дозволяють операторам ЄС вимагати компенсації за збитки, заподіяні російськими компаніями внаслідок запровадження санкцій та експропріації. Він також створює інструмент для складання списку компаній, які підпадають під заборону на операції через втручання в арбітраж та компетенцію суду.

Інші заходи

Сьогоднішній пакет накладе обмеження на прийом заявок на реєстрацію в ЄС деяких прав інтелектуальної власності від російських громадян та компаній з метою компенсації дій російського уряду та судів, які незаконно позбавляють власників прав інтелектуальної власності ЄС їхнього захисту в росії.

Врешті, буде заборонено набувати, ввозити, передавати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є розумні підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.

Вказано, що відповідні правові акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.