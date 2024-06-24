ЕС применяет 14-й пакет санкции против рф в связи с войной россии против Украины, вводя еще больше ограничений для таких секторов российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняя обход санкций ЕС, сообщили в понедельник в Совете ЕС, пишет УНН.

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"Совет ЕС принял сегодня 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые нанесут дальнейший удар по режиму путина и тем, кто сохраняет его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины", - указали в Совете ЕС.

Как сообщается, эти меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций ЕС.

"Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику и помешали путину осуществить свои планы по уничтожению Украины, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию против мирного населения и гражданской инфраструктуры. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность россии против украинцев, включая усилия по обходу мер ЕС", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Указано, что соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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