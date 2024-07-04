Европейская комиссия объявила в четверг, что вводит временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая, пока переговоры с Китаем продолжаются, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, через девять месяцев после начала антисубсидийного расследования ex officio, Европейская комиссия ввела временную компенсационную пошлину на импорт аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая", - сообщили в евроинституте.

Как указано, на основании расследования Еврокомиссия "пришла к выводу, что цепочка создания стоимости BEV в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС". Расследование также изучило вероятные последствия и влияние этих мер на импортеров и пользователей электромобилями в ЕС, добавили в евроинституте.

Консультации с китайским правительством, как сообщается, активизировались в последние недели после обмена мнениями между исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая Ван Вэньтао.

"Продолжаются контакты на техническом уровне с целью достижения решения, совместимого с ВТО, которое бы должным образом отвечало на беспокойства, выдвинутые Европейским Союзом. Любой согласованный результат расследования должен быть эффективным в борьбе с выявленными вредными формами субсидирования", - отметили в евроинституции.

Индивидуальные пошлины, применяемые к трем китайским производителям, которые были включены в выборку, следующие:

BYD: 17,4%;

Geely: 19,9%;

SAIC: 37,6%.

Другие производители BEV в Китае в расследовании, которые сотрудничали и не были включены в выборку, как отмечается, облагаются средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина для других компаний, которые не сотрудничают, составляет 37,6%.

По сравнению со ставками, предварительно объявленными 12 июня 2024 года, предварительные пошлины были скорректированы незначительно в сторону снижения на основании комментариев относительно точности расчетов, представленных заинтересованными сторонами. Все подробные выводы расследования отражены в Исполнительном регламенте, который теперь опубликован в Официальном журнале ЕС, добавили в евроинституте.

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров