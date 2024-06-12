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Євросоюз анонсував додаткові мита на китайські електромобілі

Євросоюз анонсував додаткові мита на китайські електромобілі

Київ • УНН

 • 15755 перегляди

Європейський Союз запровадить додаткові мита до 38,1% на імпорт китайських електромобілів, починаючи з 4 липня, після розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

З 4 липня Єврейський Союз запроваджує додаткові мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%. Про це йдеться в заяві Європейської комісії, передає УНН.

Деталі 

Запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. 

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

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Відтак електромобілі з акумуляторними батареями (BEV) вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%.

Всіх цих виробників комісія перевірила на початку цього року, хоча вони не надали стільки інформації, скільки Брюссель сподівався отримати.

Інші виробники, які не надали жодної інформації, також зіткнуться з найвищим митом у 38,1%. Ті ж, хто пішов на співпрацю, заплатять 21%. 

Доповнення

Як пише Euronews, Брюссель стурбований тим, що через щедрі субсидії Пекіна європейські компанії не зможуть конкурувати з китайськими виробниками і зрештою будуть витіснені з цього все більш прибуткового сектора, як це сталося із сонячними батареями.

За даними дослідження Transport and Environment (T&E), частка китайських брендів на ринку BEV у ЄС зросла з 0,4% у 2019 році до 7,9% у 2023 році і може перевищити 20% до 2027 року, якщо тенденція не зміниться.

Контекст 

ЄС розпочав розслідування щодо субсидування китайських компаній Пекіном у жовті 2023 року. Брюссель заявив, що слід розуміти чи може ця допомога колись у майбутньому завдати "збитків" промисловості ЄС, іншими словами, призвести до нестійких втрат обсягів продажу, прибутку та частки ринку.

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Нагадаємо

У травня, президент США Джо Байден підписав указ про підвищення тарифних ставок на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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