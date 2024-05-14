Електромобілі, акумулятори та чипи: Байден підвищив мита на імпорт китайських товарів
Київ • УНН
США підвищили тарифи на китайський імпорт на суму 18 мільярдів доларів, включаючи напівпровідники, батареї, сонячні панелі, електромобілі, сталь, алюміній і медичне обладнання, причому деякі тарифні ставки зросли більш ніж утричі, щоб протистояти недобросовісній торговельній практиці Китаю.
Президент США Джо Байден підписав указ про підвищення тарифних ставок на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. Про це пише УНН з посиланням на Білий дім.
Деталі
США підвищили мита на портові крани і медичні вироби на додаток до раніше оголошених підвищень на сталь, та алюміній. За прогнозами Білого дому, ці зміни вплинуть на поточний річний обсяг імпорту на суму близько 18 млрд доларів.
Крім того, додаткові тарифи можуть призвести до зростання цін для споживачів, які вже страждають від інфляції, і викликати гнів Китаю, який може вирішити відповісти тим самим
Так, до 2025 року ставка тарифу на напівпровідники подвоїться з 25% до 50%.
Байден назвав Китай ксенофобською країною. У КНР відповіли 18.04.24, 20:17 • 59020 переглядiв
Також вже цього року набуде чинності тариф на електромобілі, остаточна ставка якого становитиме 102,5%, порівняно з 27,5% зараз.
Тарифи на літій-іонні акумулятори для електромобілів, а також деталі до них зростуть до 25% з 7,5% цього року, тоді як на літій-іонні акумулятори, що не належать до електромобілів, такий самий стрибок відбудеться у 2026 році.
Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі - з 25% до 50%. А тарифи на імпорт деяких видів китайської сталі та алюмінію зростуть більш ніж втричі - з 7,5% сьогодні до 25%.
Окрім того, США вперше ведуть тарифи на китайський імпорт медичних голок і шприців, китайські гумові медичні рукавички, деякі респіратори і маски для обличчя також будуть обкладені вищими тарифами.
Нагадаємо
Міністерство торгівлі США розглядає можливість запровадити нові правила, які мають на меті ускладнити китайським компаніям доступ до передових технологій штучного інтелекту з США.