Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Джо Байден подписал указ о повышении тарифных ставок на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

США повысили пошлины на портовые краны и медицинские изделия в дополнение к ранее объявленным повышениям на сталь и алюминий. По прогнозам Белого дома, эти изменения повлияют на текущий годовой объем импорта на сумму около 18 млрд долларов.

Кроме того, дополнительные тарифы могут привести к росту цен для потребителей, которые уже страдают от инфляции, и вызвать гнев Китая, который может решить ответить тем же - говорят в администрации Байдена.

Так, к 2025 году ставка тарифа на полупроводники удвоится с 25% до 50%.

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Также уже в этом году вступит в силу тариф на электромобили, окончательная ставка которого составит 102,5%, по сравнению с 27,5% сейчас.

Тарифы на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, а также детали к ним вырастут до 25% с 7,5% в этом году, тогда как на литий-ионные аккумуляторы, не относящиеся к электромобилям, такой же скачок произойдет в 2026 году.

Кроме того, налог на импорт китайских солнечных батарей увеличится вдвое - с 25% до 50%. А тарифы на импорт некоторых видов китайской стали и алюминия вырастут более чем втрое - с 7,5% сегодня до 25%.

Кроме того, США впервые вводят тарифы на китайский импорт медицинских игл и шприцев, китайские резиновые медицинские перчатки, некоторые респираторы и маски для лица также будут обложены более высокими тарифами.

Напомним

Министерство торговли США рассматривает возможность ввести новые правила, которые имеют целью усложнить китайским компаниям доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта из США.