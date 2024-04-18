Байден назвал Китай ксенофобской страной. В КНР ответили

Президент США Джо Байден во время своей речи к избирателям назвал Китай "ксенофобским" и заявил о масштабных экономических проблемах внутри КНР. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

У них больше пенсионеров, чем работающих. Они ничего не импортируют. Они ксенофобы - никто больше не приезжает. У них реальные проблемы - заявил глава Белого дома.

Байден также призвал повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий, что является частью серии шагов для поддержки американского металлургического сектора.

Отдельно президент США подчеркнул, что что будет продолжать усилия по отказу Китаю в передовых технологиях, таких как компьютерные чипы.

Их нельзя отправлять в Китай, потому что это подорвет нашу национальную безопасность... Когда я разговаривал с Си Цзиньпином, он спросил "Почему?". А я ответил: "Потому что вы будете использовать их не по назначению, поэтому вы не получите эти передовые компьютерные чипы - уверен Джо Байден.

Позиция Китая

Представитель МИД КНР Линь Цзянь во время ежедневного брифинга довольно спокойно отреагировал на слова Байдена. В разговоре с журналистами он заявил, что об экономических проблемах стоит спрашивать у компетентных органов КНР.

Он также отметил, что Пекин просил США уважать принцип честной конкуренции, соблюдать правила ВТО и немедленно отменить все торговые протекционистские меры против Китая.

Что касается упомянутых вами комментариев (обвинения Китая в ксенофобии - ред.), у нас есть только один вопрос к США: эти слова касаются Китая или самих США? - заявил представитель МИД Китая.

Напомним

На следующей неделе, Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить поддержку Китаем РФ в войне против Украины и агрессивные действия КНР против Филиппин в Южнокитайском.