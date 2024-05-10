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США планують заборонити Китаю доступ до потужних моделей ШІ американської розробки

США планують заборонити Китаю доступ до потужних моделей ШІ американської розробки

Київ • УНН

 • 26858 перегляди

США планують запровадити нові правила, щоб обмежити доступ китайських компаній до передових моделей штучного інтелекту, розроблених американськими технологічними гігантами, такими як Microsoft, OpenAI та Alphabet, з міркувань національної безпеки.

Американське Міністерство торгівлі розглядає можливість запровадити нові правила, які мають на меті ускладнити китайським компаніям доступ до передових технологій штучного інтелекту з США. Про це з посиланням на три власних джерела повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі

Таке регулювання стосуватиметься, зокрема закритих моделей ШІ, розроблених такими компаніями як Microsoft, OpenAI та Alphabet. Ці моделі, на відміну від відкритих, мають закриті код та дані, на яких вони навчаються, що робить їх недоступними для публічного аналізу.

На думку американських чиновників, потрапляння до Китаю алгоритми та даних для навчання цих моделей ШІ може становити загрозу національній безпеці США.

Американські урядовці та експерти з приватного сектору побоюються, що ворожі сили зможуть використовувати штучний інтелект, який аналізує величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та генерування контенту, задля здійснення агресивних кібератак або навіть створення біологічної зброї.

До того ж одне з джерел інформагентства повідомило, що будь-який новий експортний контроль, швидше за все, буде спрямований не тільки на КНР, а й на Росію, Північну Корею та Іран.

Доповнення

Згідно з джерелами Reuters, США в рамках заходів експортного контролю в питанні штучного інтелекту можуть запровадити пороговий рівень, передбачений указом президента Джозефа Байдена щодо ШІ, виданим в жовтні 2023 року. Цей рівень ґрунтується на обсязі обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.

Microsoft інвестує 3 мільярди доларів США в проект штучного інтелекту у штаті Вісконсін09.05.24, 12:01 • 18192 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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