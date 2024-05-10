США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

Американское Министерство торговли рассматривает возможность ввести новые правила, которые имеют целью усложнить китайским компаниям доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта из США. Об этом со ссылкой на три собственных источника сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Такое регулирование будет касаться, в частности закрытых моделей ИИ, разработанных такими компаниями как Microsoft, OpenAI и Alphabet. Эти модели, в отличие от открытых, имеют закрытые код и данные, на которых они учатся, что делает их недоступными для публичного анализа.

По мнению американских чиновников, попадание в Китай алгоритмов и данных для обучения этих моделей ИИ может представлять угрозу национальной безопасности США.

Американские чиновники и эксперты из частного сектора опасаются, что враждебные силы смогут использовать искусственный интеллект, который анализирует огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и генерирования контента, для осуществления агрессивных кибератак или даже создания биологического оружия.

К тому же один из источников информагентства сообщил, что любой новый экспортный контроль, скорее всего, будет направлен не только на КНР, но и на Россию, Северную Корею и Иран.

Дополнение

Согласно источникам Reuters, США в рамках мер экспортного контроля в вопросе искусственного интеллекта могут ввести пороговый уровень, предусмотренный указом президента Джозефа Байдена по ИИ, изданным в октябре 2023 года. Этот уровень основывается на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

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