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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 02:47  •  984 просмотра

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США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить доступ китайских компаний к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанных американскими технологическими гигантами, такими как Microsoft, OpenAI и Alphabet, из соображений национальной безопасности.

Американское Министерство торговли рассматривает возможность ввести новые правила, которые имеют целью усложнить китайским компаниям доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта из США. Об этом со ссылкой на три собственных источника сообщает Reuters, передает УНН

Детали

Такое регулирование будет касаться, в частности закрытых моделей ИИ, разработанных такими компаниями как Microsoft, OpenAI и Alphabet. Эти модели, в отличие от открытых, имеют закрытые код и данные, на которых они учатся, что делает их недоступными для публичного анализа.

По мнению американских чиновников, попадание в Китай алгоритмов и данных для обучения этих моделей ИИ может представлять угрозу национальной безопасности США.

Американские чиновники и эксперты из частного сектора опасаются, что враждебные силы смогут использовать искусственный интеллект, который анализирует огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и генерирования контента, для осуществления агрессивных кибератак или даже создания биологического оружия.

К тому же один из источников информагентства сообщил, что любой новый экспортный контроль, скорее всего, будет направлен не только на КНР, но и на Россию, Северную Корею и Иран.

Дополнение

Согласно источникам Reuters, США в рамках мер экспортного контроля в вопросе искусственного интеллекта могут ввести пороговый уровень, предусмотренный указом президента Джозефа Байдена по ИИ, изданным в октябре 2023 года. Этот уровень основывается на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаТехнологии
openaiOpenAI
reutersReuters
severnaya-koreyaСеверная Корея
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
microsoftМайкрософт
iranИран
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