Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  34360 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  62805 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  122021 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  123135 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  130237 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120759 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167336 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150391 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149570 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  285058 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  245990 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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3 мая 2024, 16:08  •  391459 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  546150 просмотра

Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

Microsoft инвестирует $3,3 млрд в новый центр обработки данных и учебные программы по искусственному интеллекту в Висконсине, создав более 4 000 рабочих мест.

Новости Мира •   •  4362 просмотра
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

Новости Мира •   •  4531 просмотра
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк, что свидетельствует об отвлечении значительных военных ресурсов страны на войну, которая продолжается в Украине.

Новости Мира •   •  5723 просмотра
"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"

Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

Две нефтебазы в Юровке (Краснодарский край) подверглись ночной атаке беспилотников, которые повредили резервуары и вызвали пожар на одном из объектов.

Новости Мира •   •  5377 просмотра
Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ

"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Ирландии Харрисом мирные усилия Украины, поблагодарил Ирландию за гуманитарную помощь и договорился работать над двусторонним соглашением о безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7.

Война •   •  8775 просмотра
"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

В Перечине, Закарпатская область, мать и двоих детей госпитализировали из-за подозрения на отравление угарным газом, причиной отравления является неисправность газового котла.

Общество •   •  6921 просмотра
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным, отметил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Криминал и ЧП •   •  34360 просмотра
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  10523 просмотра
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов энергетики возможны ограничения электроснабжения бытовых потребителей в пиковые часы с 18:00 до 23:00, но полного обесточивания в Украине не ожидается.

Война •   •  11758 просмотра
Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.

политика •   •  10096 просмотра
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы