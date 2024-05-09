Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

Microsoft построит новый центр искусственного интеллекта в США: объявлено об инвестициях в размере 3,3 миллиарда долларов США в центр обработки данных в штате Висконсин и учебные программы в области искусственного интеллекта для местных жителей, работающих в производстве. Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Microsoft продолжает проекты связанные с развитием применения искусственного интеллекта, за прошедшие сутки было объявлено об инвестициях в Центр обработки данных в тате Висконсин.

Крупный инвестиционный проект технологического гиганта Microsoft в Висконсине президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Под моим руководством мы даем обещания и выполняем свои обещания - сказал президент-демократ во время оформления проекта центра обработки данных общей стоимостью 3,3 миллиарда долларов.

По словам администрации Байдена, инвестиции Microsoft создадут 2300 рабочих мест в профсоюзах и 2000 постоянных рабочих мест. Технологический гигант также создаст возможности в цифровой экономике для тысяч жителей Висконсина.

Справка

Проект будет построен именно там, где Трамп обещал гигантский завод для тайваньской технологической компании Foxcoon в 2018 году. Республиканец назвал инвестицию "восьмым чудом света" и предусмотрел создание 13 тысяч рабочих мест, впрочем обещание не сбылось.

Дополнение

Microsoft заявила, что также инвестирует в новую лабораторию искусственного интеллекта в кампусе Университета Висконсина в Милуоки, чтобы обучать работников использовать технологии искусственного интеллекта.

Напомним,

Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит.

УНН сообщал, что в апреле российские кибергруппы активизировали усилия по распространению дезинформации и противоречивого контента, направленного на влияние на предстоящие президентские выборы в США, сообщает компания Microsoft.