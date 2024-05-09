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Microsoft інвестує 3 мільярди доларів США в проект штучного інтелекту у штаті Вісконсін

Microsoft інвестує 3 мільярди доларів США в проект штучного інтелекту у штаті Вісконсін

Київ • УНН

 • 18192 перегляди

Microsoft інвестує $3,3 млрд у новий центр обробки даних і навчальні програми зі штучного інтелекту у Вісконсині, створивши понад 4 000 робочих місць.

Microsoft побудує новий центр штучного інтелекту у США: оголошено про інвестиції в розмірі 3,3 мільярда доларів США в центр обробки даних у штаті Вісконсін та навчальні програми в галузі штучного інтелекту для місцевих жителів, які працюють у виробництві. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Microsoft продовжує проекти пов’язані з розвитком застосування штучного інтелекту, минулої доби було оголошено про інвестиції у Центром обробки даних у таті Вісконсін.

Великий інвестиційний проект технологічного гіганта Microsoft у Вісконсині президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Під моїм керівництвом ми даємо обіцянки і виконуємо свої обіцянки

- сказав президент-демократ під час оформлення проекту центру обробки даних загальною вартістю 3,3 мільярда доларів.

За словами адміністрації Байдена, інвестиції Microsoft створять 2300 робочих місць у профспілках і 2000 постійних робочих місць. Технологічний гігант також створить можливості в цифровій економіці для тисяч жителів Вісконсіна.

Довідка

Проект буде побудований саме там, де Трамп обіцяв гігантський завод для тайванської технологічної компанії Foxcoon у 2018 році. Республіканець назвав інвестицію "восьмим чудом світу" і передбачив створення 13 тисяч робочих місць, втім обіцянка не справдилася.

Доповнення

Microsoft заявила, що також інвестує в нову лабораторію штучного інтелекту в кампусі Університету Вісконсіна в Мілуокі, щоб навчати працівників використовувати технології штучного інтелекту.

Нагадаємо

Високі прибутки Microsoft, зумовлені 31% зростанням її підрозділу Azure, з яких 7% припадає на штучний інтелект, а також вражаючі звіти Alphabet і Snap, підняли технологічний сектор на Уолл-стріт.

УНН повідомляв, що у квітні російські кібергрупи активізували зусилля з поширення дезінформації та суперечливого контенту, спрямованого на вплив на майбутні президентські вибори в США, повідомляє компанія Microsoft.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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