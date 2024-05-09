Microsoft інвестує 3 мільярди доларів США в проект штучного інтелекту у штаті Вісконсін
Київ • УНН
Microsoft інвестує $3,3 млрд у новий центр обробки даних і навчальні програми зі штучного інтелекту у Вісконсині, створивши понад 4 000 робочих місць.
Microsoft побудує новий центр штучного інтелекту у США: оголошено про інвестиції в розмірі 3,3 мільярда доларів США в центр обробки даних у штаті Вісконсін та навчальні програми в галузі штучного інтелекту для місцевих жителів, які працюють у виробництві. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Microsoft продовжує проекти пов’язані з розвитком застосування штучного інтелекту, минулої доби було оголошено про інвестиції у Центром обробки даних у таті Вісконсін.
Великий інвестиційний проект технологічного гіганта Microsoft у Вісконсині президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Під моїм керівництвом ми даємо обіцянки і виконуємо свої обіцянки
За словами адміністрації Байдена, інвестиції Microsoft створять 2300 робочих місць у профспілках і 2000 постійних робочих місць. Технологічний гігант також створить можливості в цифровій економіці для тисяч жителів Вісконсіна.
Довідка
Проект буде побудований саме там, де Трамп обіцяв гігантський завод для тайванської технологічної компанії Foxcoon у 2018 році. Республіканець назвав інвестицію "восьмим чудом світу" і передбачив створення 13 тисяч робочих місць, втім обіцянка не справдилася.
Доповнення
Microsoft заявила, що також інвестує в нову лабораторію штучного інтелекту в кампусі Університету Вісконсіна в Мілуокі, щоб навчати працівників використовувати технології штучного інтелекту.
Нагадаємо
Високі прибутки Microsoft, зумовлені 31% зростанням її підрозділу Azure, з яких 7% припадає на штучний інтелект, а також вражаючі звіти Alphabet і Snap, підняли технологічний сектор на Уолл-стріт.
УНН повідомляв, що у квітні російські кібергрупи активізували зусилля з поширення дезінформації та суперечливого контенту, спрямованого на вплив на майбутні президентські вибори в США, повідомляє компанія Microsoft.