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Китай створив найбільший у світі фонд для розвитку мікросхем вартістю понад 47,5 млрд доларів

Китай створив найбільший у світі фонд для розвитку мікросхем вартістю понад 47,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 21161 перегляди

Китай запускає найбільший у світі фонд з розробки мікросхем розміром 47,5 млрд доларів, щоб зміцнити своє технологічне лідерство та зменшити залежність від експорту технологій з США.

Китай запускає свій найбільший державний фонд для розвитку мікросхем вартістю 47,5 мільярда доларів у відповідь на американські обмеження на експорт технологій, підсилюючи свої зусилля з домінування в передових технологіях. Пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Інвестиції від шести провідних державних банків Китаю, включно з ICBC і China Construction Bank, посприяли створенню нового великого фонду, який є частиною стратегії китайського лідера Сі Цзіньпіна посилити технологічне лідерство країни.

Цей крок відображає стратегічний план "Зроблено в Китаї до 2025 року", який має на меті зробити Китай світовим лідером у таких областях, як штучний інтелект, 5G та квантові обчислення,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей фонд, був офіційно запущений у Пекіні в п'ятницю, за даними Національної системи реклами кредитної інформації підприємств, і є третьою фазою Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем.

Перший етап Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем був запущений ще у 2014 році з капіталом у 138,7 мільярда юанів (19,2 мільярда доларів), а через п'ять років стартував другий етап з капіталом у 204,1 мільярда юанів (28,2 мільярда доларів).

Ці інвестиції мають на меті довести китайську чипову промисловість до світових стандартів до 2030 року, зосереджуючи ресурси насамперед на виробництві, дизайні, обладнанні та матеріалів для мікросхем, як заявлено Міністерством промисловості та інформаційних технологій під час запуску першої фази.

Нагадаємо

Північна Корея і Китай є найбільш вагомими прихильниками війни росії проти України, надаючи військову допомогу, мікроелектроніку для ракет і танків, а також понад мільйон артилерійських снарядів, в той час, як рф ділиться з КНДР технологіями, які дозволяють їм розвивати ракетну і ядерну програми.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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