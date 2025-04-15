Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном. Обговорили оперативно-стратегічну обстановку, критичні потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.
США мають обмежений запас ракет ATACMS для України і вважають, що їх краще використовувати для ударів по Криму. Деякі чиновники занепокоєні, що Україна могла створити слабкі місця на своїй лінії фронту, направивши досвідчені сили в курську область.
Міноборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати надану бронетехніку на території росії. Канада не накладає географічних обмежень на використання переданого Україні військового обладнання.
На Олімпійських іграх у Парижі працював Український дім Volia Space, який відвідали понад 15 тисяч гостей. Проєкт став важливим медійним центром та місцем культурної дипломатії, розповідаючи світу про Україну.
Кандидати у віцепрезиденти від Республіканської та Демократичної партій погодились на дебати на CBS News 1 жовтня. Венс також закликав Волза взяти участь у дебатах на CNN у вересні.
Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.
Ілон Маск запропонував створити комісію з ефективності уряду, якщо Трампа переоберуть. Трамп позитивно відреагував на пропозицію, відзначивши навички Маска.
Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.
Лідери США, Єгипту і Катару ініціювали термінові переговори між Ізраїлем та ХАМАС 15 серпня. Мета - укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.
За даними CNN, «Хезболла» може завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Ліванське угруповання планує атакувати найближчими днями, випереджаючи Іран у своїх діях.
Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її претендент на посаду віцепрезидента Тім Волз провели спільний мітинг у Філадельфії. Вони обмінялися похвалами та критикою на адресу республіканців, залишившись задоволеними заходом.
Віцепрезидент США Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза як свого напарника у президентських виборчих перегонах. Про це повідомляє CNN з посиланням на численні джерела.
Шведський легкоатлет Арман Дуплантіс оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024 в Парижі, подолавши висоту 6. 25 м. Це друга олімпійська перемога 24-річного спортсмена.
росія готувалася передати ракети та військове обладнання хуситам в Ємені, але відмовилася через дипломатичний тиск. ISW вважає, що росія прагне використовувати Іран для опосередкованого протистояння із Заходом.
Зливові дощі та повені від тайфуну 'Гаемі' призвели до 30 жертв і 35 зниклих безвісти у провінції Хунань. Рятувальники дісталися 8 відрізаних міст, відновлюючи інфраструктуру та проводячи пошукові роботи.
Віце-президент США Камала Гарріс намагалася вплинути на Німеччину та Словенію для звільнення російських в'язнів. Метою було сприяння обміну ув'язненими між США та Росією, включаючи звільнення Вадима Красикова та подружжя Дульцевих.
З початку 2024 року 119 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Серед них 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей, постраждалих від різних видів експлуатації.
Боба Балларда відсторонили від коментування Олімпіади через невдалі зауваження про австралійську жіночу збірну з плавання. Коментатор вибачився, заявивши, що не мав наміру образити і підтримує жіночий спорт.
У Венесуелі проходять найважливіші вибори за 25 років соціалістичного правління. Опозиція заявляє про успіх, а президент Мадуро впевнений у своїй перемозі на третій термін.
ФБР викликало Дональда Трампа на допит як потерпілого, припускаючи, що його міг поранити уламок, а не куля. Трамп заперечує це, стверджуючи, що отримав вогнепальне поранення вуха.
Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.
Камала Гарріс заявила про готовність до дебатів з Трампом 10 вересня. Штаб Трампа відмовляється узгоджувати плани, доки Гарріс офіційно не стане кандидатом від демократів на з'їзді в серпні.
Дослідження показало зростання пошукових запитів про гінекологію на 51% після виходу фільму 'Барбі'. Сцена з відвідуванням гінеколога привернула увагу до жіночого здоров'я, але не вплинула на кількість записів до лікарів.
ФБР виявило, що підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді. Він також досліджував місцевість дроном перед виступом Трампа та мав при собі вибухівку.
FOX News Media запропонувала провести дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 17 вересня в Пенсильванії. Трамп заявив про готовність до дебатів, але згодом уточнив, що погодився лише на дебати з Джо Байденом.
Дональд Трамп заявив про бажання провести дебати з Камалою Гарріс, але не дав згоди на конкретні заходи. Він критикує ABC за планування дебатів і висловлює готовність до кількох раундів дискусій з віце-президентом.
Французька влада затримала росіянина, підозрюваного у підготовці зриву Олімпійських ігор. Під час обшуку виявлено докази планів дестабілізації заходу, розпочато розслідування.
Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.
Опитування показує, що Камала Гарріс має вищу підтримку у змаганні з Дональдом Трампом за посаду президента США, ніж Джо Байден. Віцепрезидентка відстає від Трампа лише на 2%, що менше, ніж відставання Байдена.
Демократична партія США має намір затвердити Камалу Гарріс кандидаткою в президенти до 7 серпня. Віцепрезидентка вже має підтримку більше ніж 1976 делегатів, необхідних для перемоги в першому турі голосування.