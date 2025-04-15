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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18125 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128742 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124784 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 123674 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127048 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189955 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163961 перегляди

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Сирський обговорив з генералом США Брауном ситуацію на фронті та критичні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном. Обговорили оперативно-стратегічну обстановку, критичні потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Війна • 16 серпня, 16:28 • 31422 перегляди

США вважають, що ATACMS краще використовувати для ударів по Криму - CNN

США мають обмежений запас ракет ATACMS для України і вважають, що їх краще використовувати для ударів по Криму. Деякі чиновники занепокоєні, що Україна могла створити слабкі місця на своїй лінії фронту, направивши досвідчені сили в курську область.

Війна • 16 серпня, 08:02 • 111339 перегляди

Канада дозволила Україні використовувати передану бронетехніку на території рф

Міноборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати надану бронетехніку на території росії. Канада не накладає географічних обмежень на використання переданого Україні військового обладнання.

Війна • 16 серпня, 06:03 • 34817 перегляди

Volia Space: як Україна на Олімпійських іграх розповідала про війну

На Олімпійських іграх у Парижі працював Український дім Volia Space, який відвідали понад 15 тисяч гостей. Проєкт став важливим медійним центром та місцем культурної дипломатії, розповідаючи світу про Україну.

Суспільство • 15 серпня, 15:24 • 20619 перегляди

Кандидати у віцепрезиденти США погодились провести дебати у жовтні

Кандидати у віцепрезиденти від Республіканської та Демократичної партій погодились на дебати на CBS News 1 жовтня. Венс також закликав Волза взяти участь у дебатах на CNN у вересні.

Новини Світу • 15 серпня, 14:19 • 20625 перегляди

У Венесуелі посилюються протести, Мадуро закликав до "залізного кулака для дотримання конституційних принципів"

Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.

Новини Світу • 13 серпня, 08:49 • 21229 перегляди

Маск запропонував допомогти Трампу в разі переобрання

Ілон Маск запропонував створити комісію з ефективності уряду, якщо Трампа переоберуть. Трамп позитивно відреагував на пропозицію, відзначивши навички Маска.

Новини Світу • 13 серпня, 05:42 • 21179 перегляди

CNN повідомив про готовність "Хамасу" укласти перемир'я з Ізраїлем

Лідер Хамасу передав Ізраїлю повідомлення про бажання укласти угоду про припинення вогню. США закликають Ізраїль погодитися на угоду, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Війна • 11 серпня, 19:29 • 98463 перегляди

США, Катар і Єгипет ініціювали термінові переговори Ізраїлю з ХАМАС - Reuters

Лідери США, Єгипту і Катару ініціювали термінові переговори між Ізраїлем та ХАМАС 15 серпня. Мета - укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Новини Світу • 9 серпня, 02:58 • 35489 перегляди

CNN: "Хезболла" може атакувати Ізраїль без дозволу Ірану

За даними CNN, «Хезболла» може завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Ліванське угруповання планує атакувати найближчими днями, випереджаючи Іран у своїх діях.

Війна • 8 серпня, 02:58 • 117123 перегляди

Камала Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу

Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її претендент на посаду віцепрезидента Тім Волз провели спільний мітинг у Філадельфії. Вони обмінялися похвалами та критикою на адресу республіканців, залишившись задоволеними заходом.

Політика • 7 серпня, 03:44 • 43959 перегляди

Гарріс обрала губернатора Міннесоти Волза своїм напарником на виборах - CNN

Віцепрезидент США Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза як свого напарника у президентських виборчих перегонах. Про це повідомляє CNN з посиланням на численні джерела.

Новини Світу • 6 серпня, 13:00 • 16971 перегляди

Шведський легкоатлет на Олімпійських іграх-2024 встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Шведський легкоатлет Арман Дуплантіс оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024 в Парижі, подолавши висоту 6. 25 м. Це друга олімпійська перемога 24-річного спортсмена.

Спорт • 5 серпня, 20:42 • 23254 перегляди

росія прагне використовувати Іран у своєму протистоянні з країнами Заходу - ISW

росія готувалася передати ракети та військове обладнання хуситам в Ємені, але відмовилася через дипломатичний тиск. ISW вважає, що росія прагне використовувати Іран для опосередкованого протистояння із Заходом.

Новини Світу • 4 серпня, 07:30 • 30513 перегляди

Тайфун 'Гаемі' в Китаї: 30 загиблих, 35 зниклих безвісти в провінції Хунань

Зливові дощі та повені від тайфуну 'Гаемі' призвели до 30 жертв і 35 зниклих безвісти у провінції Хунань. Рятувальники дісталися 8 відрізаних міст, відновлюючи інфраструктуру та проводячи пошукові роботи.

Суспільство • 2 серпня, 02:19 • 23347 перегляди

Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію для обміну в'язнями з Росією

Віце-президент США Камала Гарріс намагалася вплинути на Німеччину та Словенію для звільнення російських в'язнів. Метою було сприяння обміну ув'язненими між США та Росією, включаючи звільнення Вадима Красикова та подружжя Дульцевих.

Політика • 1 серпня, 20:37 • 28093 перегляди

Цьогоріч 119 громадян постраждали від торгівлі людьми - Мінсоцполітики

З початку 2024 року 119 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Серед них 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей, постраждалих від різних видів експлуатації.

Суспільство • 30 липня, 11:47 • 17484 перегляди

Eurosport виключив олімпійського коментатора Боба Балларда через сексистські коментарі

Боба Балларда відсторонили від коментування Олімпіади через невдалі зауваження про австралійську жіночу збірну з плавання. Коментатор вибачився, заявивши, що не мав наміру образити і підтримує жіночий спорт.

Спорт • 30 липня, 03:11 • 25893 перегляди

Венесуела очікує результати виборів після 25 років соціалістичного правління

У Венесуелі проходять найважливіші вибори за 25 років соціалістичного правління. Опозиція заявляє про успіх, а президент Мадуро впевнений у своїй перемозі на третій термін.

Політика • 29 липня, 03:46 • 111679 перегляди

ФБР прагне допитати Трампа в рамках розслідування замаху на нього

ФБР викликало Дональда Трампа на допит як потерпілого, припускаючи, що його міг поранити уламок, а не куля. Трамп заперечує це, стверджуючи, що отримав вогнепальне поранення вуха.

Новини Світу • 26 липня, 16:42 • 24288 перегляди

Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі - колишній радник Клінтона

Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.

Новини Світу • 26 липня, 08:35 • 17880 перегляди

Гарріс заявила про готовність до дебатів: звинувачує Трампа у "відступі"

Камала Гарріс заявила про готовність до дебатів з Трампом 10 вересня. Штаб Трампа відмовляється узгоджувати плани, доки Гарріс офіційно не стане кандидатом від демократів на з'їзді в серпні.

Новини Світу • 26 липня, 07:03 • 16711 перегляди

Фільм 'Барбі' підвищив інтерес до гінекології в інтернеті на 51%

Дослідження показало зростання пошукових запитів про гінекологію на 51% після виходу фільму 'Барбі'. Сцена з відвідуванням гінеколога привернула увагу до жіночого здоров'я, але не вплинула на кількість записів до лікарів.

Культура • 25 липня, 21:32 • 20723 перегляди

ФБР: підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді

ФБР виявило, що підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді. Він також досліджував місцевість дроном перед виступом Трампа та мав при собі вибухівку.

Політика • 24 липня, 21:28 • 25426 перегляди

FOX News Media пропонує дебати між Трампом і Гарріс 17 вересня

FOX News Media запропонувала провести дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 17 вересня в Пенсильванії. Трамп заявив про готовність до дебатів, але згодом уточнив, що погодився лише на дебати з Джо Байденом.

Політика • 24 липня, 19:32 • 39219 перегляди

Трамп заявив, що хоче провести дебати з Гарріс

Дональд Трамп заявив про бажання провести дебати з Камалою Гарріс, але не дав згоди на конкретні заходи. Він критикує ABC за планування дебатів і висловлює готовність до кількох раундів дискусій з віце-президентом.

Новини Світу • 24 липня, 06:09 • 19079 перегляди

Громадянина рф затримано в Парижі за підготовку зриву Олімпіади

Французька влада затримала росіянина, підозрюваного у підготовці зриву Олімпійських ігор. Під час обшуку виявлено докази планів дестабілізації заходу, розпочато розслідування.

Кримінал та НП • 24 липня, 00:18 • 23021 перегляди

Лідери демократів у Конгресі підтримали кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах

Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.

Новини Світу • 23 липня, 18:41 • 21446 перегляди

Камала Гарріс випереджає Байдена у перегонах проти Трампа - Bloomberg

Опитування показує, що Камала Гарріс має вищу підтримку у змаганні з Дональдом Трампом за посаду президента США, ніж Джо Байден. Віцепрезидентка відстає від Трампа лише на 2%, що менше, ніж відставання Байдена.

Новини Світу • 23 липня, 15:05 • 20515 перегляди

Демократи планують номінувати Гарріс кандидаткою в президенти до 7 серпня - CNN

Демократична партія США має намір затвердити Камалу Гарріс кандидаткою в президенти до 7 серпня. Віцепрезидентка вже має підтримку більше ніж 1976 делегатів, необхідних для перемоги в першому турі голосування.

Новини Світу • 23 липня, 05:54 • 19645 перегляди