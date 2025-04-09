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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25606 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.

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CNN сообщил о готовности "Хамаса" заключить перемирие с Израилем

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США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

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Ливневые дожди и наводнения от тайфуна 'Гаэми' привели к 30 жертвам и 35 пропавших без вести в провинции Хунань. Спасатели добрались до 8 отрезанных городов, восстанавливая инфраструктуру и проводя поисковые работы.

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Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.

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Исследование показало рост поисковых запросов о гинекологии на 51% после выхода фильма 'Барби'. Сцена с посещением гинеколога привлекла внимание к женскому здоровью, но не повлияла на количество записей к врачам.

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ФБР: подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило, что подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди. Он также исследовал местность дроном перед выступлением Трампа и имел при себе взрывчатку.

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FOX News Media предлагает дебаты между Трампом и Харрис 17 сентября

FOX News Media предложила провести дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 17 сентября в Пенсильвании. Трамп заявил о готовности к дебатам, но впоследствии уточнил, что согласился только на дебаты с Джо Байденом.

политика • 24 июля, 19:32 • 39210 просмотра

Трамп заявил, что хочет провести дебаты с Харрис

Дональд Трамп заявил о желании провести дебаты с Камалой Харрис, но не дал согласия на конкретные мероприятия. Он критикует ABC за планирование дебатов и выражает готовность к нескольким раундам дискуссий с вице-президентом.

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Гражданин рф задержан в Париже за подготовку срыва Олимпиады

Французские власти задержали россиянина, подозреваемого в подготовке срыва Олимпийских игр. Во время обыска обнаружены доказательства планов дестабилизации мероприятия, начато расследование.

Криминал и ЧП • 24 июля, 00:18 • 23021 просмотра

Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис для участия в президентской гонке

Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.

Новости Мира • 23 июля, 18:41 • 21446 просмотра

Камала Харрис опережает Байдена в гонке против Трампа - Bloomberg

Опрос показывает, что Камала Харрис имеет более высокую поддержку в соревновании с Дональдом Трампом за пост президента США, чем Джо Байден. Вице-президент отстает от Трампа лишь на 2%, что меньше, чем отставание Байдена.

Новости Мира • 23 июля, 15:05 • 20515 просмотра

Демократы планируют номинировать Харрис кандидатом в президенты до 7 августа - CNN

Демократическая партия США намерена утвердить Камалу Харрис кандидатом в президенты до 7 августа. Вице-президент уже имеет поддержку более 1976 делегатов, необходимых для победы в первом туре голосования.

Новости Мира • 23 июля, 05:54 • 19644 просмотра