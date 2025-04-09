ФБР: подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило, что подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди. Он также исследовал местность дроном перед выступлением Трампа и имел при себе взрывчатку.