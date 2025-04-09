Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном. Обсудили оперативно-стратегическую обстановку, критические потребности ВСУ в вооружении и военной технике.
США имеют ограниченный запас ракет ATACMS для Украины и считают, что их лучше использовать для ударов по Крыму. Некоторые чиновники обеспокоены, что Украина могла создать слабые места на своей линии фронта, направив опытные силы в курскую область.
Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленную бронетехнику на территории России. Канада не накладывает географических ограничений на использование переданного Украине военного оборудования.
На Олимпийских играх в Париже работал Украинский дом Volia Space, который посетили более 15 тысяч гостей. Проект стал важным медийным центром и местом культурной дипломатии, рассказывая миру об Украине.
Кандидаты в вице-президенты от Республиканской и Демократической партий согласились на дебаты на CBS News 1 октября. Вэнс также призвал Уолза принять участие в дебатах на CNN в сентябре.
Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.
Илон Маск предложил создать комиссию по эффективности правительства, если Трампа переизберут. Трамп положительно отреагировал на предложение, отметив навыки Маска.
Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.
Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
По данным CNN, "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Ливанская группировка планирует атаковать в ближайшие дни, опережая Иран в своих действиях.
Кандидат от демократов Камала Харрис и ее претендент на пост вице-президента Тим Уолз провели совместный митинг в Филадельфии. Они обменялись похвалами и критикой в адрес республиканцев, оставшись довольными мероприятием.
Вице-президент США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве своего напарника в президентской избирательной гонке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники.
Шведский легкоатлет Арманд Дуплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже, преодолев высоту 6. 25 м. Это вторая олимпийская победа 24-летнего спортсмена.
россия готовилась передать ракеты и военное оборудование хуситам в Йемене, но отказалась из-за дипломатического давления. ISW считает, что россия стремится использовать Иран для опосредованного противостояния с Западом.
Ливневые дожди и наводнения от тайфуна 'Гаэми' привели к 30 жертвам и 35 пропавших без вести в провинции Хунань. Спасатели добрались до 8 отрезанных городов, восстанавливая инфраструктуру и проводя поисковые работы.
Вице-президент США Камала Харрис пыталась повлиять на Германию и Словению для освобождения российских заключенных. Целью было содействие обмену заключенными между США и Россией, включая освобождение Вадима Красикова и супругов Дульцевых.
С начала 2024 года 119 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми. Среди них 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей, пострадавших от различных видов эксплуатации.
Боба Балларда отстранили от комментирования Олимпиады из-за неудачного замечания об австралийской женской сборной по плаванию. Комментатор извинился, заявив, что не намеревался обидеть и поддерживает женский спорт.
В Венесуэле проходят важнейшие выборы за 25 лет социалистического правления. Оппозиция заявляет об успехе, а президент Мадуро уверен в своей победе на третий срок.
ФБР вызвало Дональда Трампа на допрос в качестве потерпевшего, предполагая, что его мог ранить осколок, а не пуля. Трамп отрицает это, утверждая, что получил огнестрельное ранение уха.
Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.
Камала Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом 10 сентября. Штаб Трампа отказывается согласовывать планы, пока Харрис официально не станет кандидатом от демократов на съезде в августе.
Исследование показало рост поисковых запросов о гинекологии на 51% после выхода фильма 'Барби'. Сцена с посещением гинеколога привлекла внимание к женскому здоровью, но не повлияла на количество записей к врачам.
ФБР обнаружило, что подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди. Он также исследовал местность дроном перед выступлением Трампа и имел при себе взрывчатку.
FOX News Media предложила провести дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 17 сентября в Пенсильвании. Трамп заявил о готовности к дебатам, но впоследствии уточнил, что согласился только на дебаты с Джо Байденом.
Дональд Трамп заявил о желании провести дебаты с Камалой Харрис, но не дал согласия на конкретные мероприятия. Он критикует ABC за планирование дебатов и выражает готовность к нескольким раундам дискуссий с вице-президентом.
Французские власти задержали россиянина, подозреваемого в подготовке срыва Олимпийских игр. Во время обыска обнаружены доказательства планов дестабилизации мероприятия, начато расследование.
Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.
Опрос показывает, что Камала Харрис имеет более высокую поддержку в соревновании с Дональдом Трампом за пост президента США, чем Джо Байден. Вице-президент отстает от Трампа лишь на 2%, что меньше, чем отставание Байдена.
Демократическая партия США намерена утвердить Камалу Харрис кандидатом в президенты до 7 августа. Вице-президент уже имеет поддержку более 1976 делегатов, необходимых для победы в первом туре голосования.