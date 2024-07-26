Бывший советник бывшего президента США Билла Клинтона предполагает, что бывший президент страны Дональд Трамп может исключить сенатора Джей Ди Вэнса из своего вице-президентского выбора, сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Слухи о том, что Трамп страдает от "угрызения совести покупателя" после выбора Вэнса своим напарником на выборах 2024 года, распространились после того, как президент США Джо Байден вышел из гонки и поддержал вице-президента страны Камалу Харрис как вероятного кандидата в президенты от Демократической партии.

Хотя Трамп публично настаивал на том, что он доволен Вэнсом, заявив, что сенатор "делает фантастическую работу" и был "очень хорошо принят" общественностью, во время интервью Fox News в четверг, сохраняются опасения относительно того, чем может сенатор от Огайо для республиканцев в ноябре.

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Пол Бегала, который был советником Белого дома и главным стратегом во время успешной кампании Клинтона в 1992 году, предположил во время выступления на CNN в четверг вечером, что Трамп может решить отказаться от Вэнса в пользу бывшего посла ООН Никки Хейли.

Бегала сказал, что Хейли "ведет кампанию" за место вице-президента и что демократы уже "создали прецедент", изменив свой список.

"Существует ненулевой шанс, что республиканцы снимут своего кандидата в вице-президенты", - сказал Бегала.

Бегала продолжил рассуждать о том, "какая бы у нас была гонка", если бы Трамп выбрал Хейли вместо Вэнса, утверждая, что она будет "мостом" к потенциальным неопределившимся избирателям, желаемым обеими партиями.

"У Трампа не очень с долгими отношениями, - подытожил Бегала. - И он не собирается оставаться с Джей Ди".

В ответ на просьбу Newsweek прокомментировать прогноз Бегалы представитель кампании Трампа/Вэнса Стивен Ченг сказал, что "есть причина, по которой Пол Белуга (по цитате) больше не получает плату за свои политические советы".

Хотя Хейли может быть более привлекательной для неопределившихся избирателей, чем Вэнс, издание отмечает, что ее статус последней республиканки, выступившей против Трампа на праймериз, когда бывший президент часто называл ее "птичьими мозгами", может сделать этот сценарий маловероятным.

Хейли поддержала Трампа на прошлой неделе на Республиканском национальном съезде. Однако она предупредила республиканцев во время предвыборной кампании в начале этого года, что если Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, то это приведет к победе демократов в ноябре. В мае Трамп сказал, что Хейли "не рассматривается" как его кандидат на должность вице-президента.

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Решение Трампа выбрать Вэнса своим напарником, о котором было объявлено менее чем через 48 часов после того, как бывший президент пережил покушение, вызвало опасения относительно привлекательности республиканского списка для женщин после решения Байдена выйти из гонки, отмечает издание.

Вэнс столкнулся с негативной реакцией из-за того, что ранее выразил поддержку национальному запрету абортов. Сенатор от Огайо и Трамп, который часто хвастается назначением судей Верховного суда, которые отменили дело Роу против Уэйда, пытались смягчить свою риторику об абортах перед выборами, пишет издание.

Сенатор также однажды предположил, что страной управляют "бездетные кошатницы, которые несчастны из-за своей собственной жизни", - комментарий, который с тех пор осудили женщины на обоих концах политического спектра, отмечает издание.

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