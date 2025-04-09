Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате

Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.