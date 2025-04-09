Никки Хейли

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27439 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39351 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46368 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53518 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65896 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55973 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55359 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118641 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81498 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225483 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85741 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19222 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16166 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14989 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16629 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85828 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118639 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225483 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402671 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395166 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10700 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15033 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16218 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19285 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74942 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Никки Хейли

Новости по теме

Зеленский отменил выступление в престижном американском институте

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое запланированное выступление в Хадсон Институте. Об отмене выступления сообщила экс-представительница США при ООН Никки Хейли.

политика • 28 февраля, 20:35 • 92513 просмотра

Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).

Новости Мира • 10 ноября, 09:46 • 24526 просмотра

Трамп заявил, что Хейли и Помпео не присоединятся к его новой администрации

Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео в свою новую администрацию. Он поблагодарил их за предыдущую службу стране.

Новости Мира • 10 ноября, 04:16 • 35233 просмотра

Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли - бывший советник Клинтона

Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.

Новости Мира • 26 июля, 08:35 • 17879 просмотра

Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.

Новости Мира • 18 июля, 08:44 • 16789 просмотра

Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

Байден заявил, что его участие в дебатах с Трампом зависит от поведения Трампа, поскольку Трамп является единственным претендентом от республиканцев, тогда как Байден лидирует среди демократов.

Новости Мира • 9 марта, 02:35 • 36206 просмотра

Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

Новости Мира • 6 марта, 15:55 • 31017 просмотра

Последняя соперница Трампа от республиканцев Хейли выйдет из президентской гонки - CNN

Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.

Новости Мира • 6 марта, 12:24 • 26049 просмотра

В "супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа

Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.

Новости Мира • 6 марта, 08:32 • 33140 просмотра

Трамп и Байден победили на праймериз от своих партий

В "супервторник" Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.

Новости Мира • 6 марта, 07:07 • 44276 просмотра

Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.

политика • 6 марта, 01:33 • 34783 просмотра

Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".

Новости Мира • 5 марта, 10:34 • 21924 просмотра

Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.

политика • 5 марта, 03:30 • 31956 просмотра

Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия

Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.

Новости Мира • 4 марта, 02:04 • 33634 просмотра

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Выборы 2014 • 3 марта, 02:22 • 27595 просмотра

Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.

Новости Мира • 29 февраля, 08:24 • 22468 просмотра

Трамп и Байден победили на праймериз в штате Мичиган

Трамп и Байден выиграли свои праймериз в Мичигане, причем Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в борьбе за республиканскую номинацию, а Байден одержал важную победу на стороне демократов.

Новости Мира • 28 февраля, 02:23 • 25101 просмотра

Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате

Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.

Новости Мира • 20 февраля, 22:18 • 26187 просмотра

Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.

политика • 10 февраля, 23:00 • 95063 просмотра

Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

Новости Мира • 9 февраля, 08:48 • 22750 просмотра

Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.

Новости Мира • 6 февраля, 07:39 • 27014 просмотра

Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.

политика • 30 января, 14:56 • 29492 просмотра