Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое запланированное выступление в Хадсон Институте. Об отмене выступления сообщила экс-представительница США при ООН Никки Хейли.
Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).
Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео в свою новую администрацию. Он поблагодарил их за предыдущую службу стране.
Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.
Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.
Байден заявил, что его участие в дебатах с Трампом зависит от поведения Трампа, поскольку Трамп является единственным претендентом от республиканцев, тогда как Байден лидирует среди демократов.
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
В "супервторник" Байден и Трамп выиграли свои праймериз в 15 штатах, обеспечив себе президентскую номинацию на выборах 2024 года.
Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.
Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".
Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.
Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.
Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Трамп и Байден выиграли свои праймериз в Мичигане, причем Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в борьбе за республиканскую номинацию, а Байден одержал важную победу на стороне демократов.
Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.
Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.
Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.
Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.