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Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 10:34  •  5059 просмотра

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Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".

Дональд Трамп выиграл праймериз в консервативном штате Северная Дакота, что дает ему попутный ветер в "супервторник", когда голосование проходит в чуть более чем десяти штатах США.

Об этом передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Бывший президент Дональд Трамп занял первое место по результатам голосования, проведенного на 12 избирательных участках, опередив бывшего посла ООН Никки Хейли. Этот результат укрепляет шансы Трампа на победу, которые были несколько омрачены результатами в воскресенье, когда экс-губернатор Южной Каролины и кандидат на выборах президента США Никки Хейли одержала свою первую победу в кампании на праймериз в округе Колумбия. Сейчас Трамп остается явным фаворитом в гонке за президентскую номинацию от партии, которая сейчас превратилась в дуэль с Хейли.

Напомним,

Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.

Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств5 марта 2024, 09:22 • 13312 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

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