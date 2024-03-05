Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств

Пентагон возможно стал жертвой утечки секретных документов о войне в Украине, - высокопоставленного сотрудника ВВС США, который присутствовал на секретных брифингах по войне России против Украины, подозревают в разглашении сверхсекретной информации на сайте знакомств. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Детали

Гражданский служащий ВВС США (...) был арестован в субботу, 2 марта, за предполагаемый сговор с целью передачи и передачи секретной информации, касающейся национальной обороны (Информация национальной обороны или NDI) на иностранной платформе онлайн-знакомств с февраля 2022 года или примерно до апреля 2022 года - говорится в сообщении.

Согласно обвинению, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер из штата Небраска якобы прислал секретные данные своему контакту на сайте знакомств. Подсудимый действовал под кодовыми именами "Сладкий Дэйв". "Соучастником" является лицо, представившееся женщиной, которая "проживает в Украине", и личность которой не установлена.

В заметке ведомства юстиции указано, что участник заговора регулярно просил Дэвида Франклина Слейтера предоставить ему конфиденциальную, непубличную и конфиденциальную информацию, к которой Дэвид Франклин Слейтер имел доступ из-за своей работы в ВВС США", - сказано в заметке Министерство юстиции США.

В ответ на эти запросы Слейтер, предоставил ей секретную информацию NDI, в частности относительно военных целей и российских военных возможностей, связанных с вторжением российского агрессора в Украину.

Многочисленные обмены состоялись на платформе онлайн-встреч и по электронной почте в период с февраля по апрель 2022 года, в начале войны в Украине.

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Дополнение

Слейтер впервые предстанет перед судом завтра, 5 марта, в округе Небраска. Если его признают виновным, Слейтеру грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения, три года освобождения под надзором и штраф в размере до 250 000 долларов США за каждое обвинение в сговоре с целью передачи и передачи информации о национальной обороне.

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