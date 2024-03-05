рф перехоплює розмови військових офіцерів Німеччини: витік може бути лише верхівкою айсберга

BILD звернувся до експертів з приводу виявленої "вибухонебезпечної" телефонної розмови між німецькими офіцерами, яку підслуховували росіяни, - екс-глава німецької зовнішньої розвідки BND Август Ганнінг та британський експерт із розвідки Ніл Барнетт висловили свою точку зору з приводу того, що насправді задумав кремль, передає УНН.

Деталі

Окупантам вдалося записати розмову високопоставлених офіцерів ВПС про стратегію та способи застосування у війні в Україні. Запис опублікували на цифрових платформах.

У росії може бути ще більше перехоплених розмов із Німеччини - кажуть експерти.

Як пояснив колишній керівник німецької зовнішньої розвідки BND Август Ганнінг, зазвичай успішні операції з прослуховування телефонних розмов не розголошуються, щоб не нашкодити джерелу.

Цей витік може бути лише верхівкою айсберга - сказав він.

Ганнінг припускає, що у росії може бути набагато більше перехоплених розмов.

Британський експерт з розвідки Ніл Барнетт каже, що у кремля, ймовірно, набагато більше інформації.

В Берліні мають бути готові до нових витоків у найближчі кілька тижнів і місяців із метою вплинути на громадську думку в Німеччині та нацькувати союзників на Заході один проти одного - зазначив він.

Доповнення

Записи розмов були виявлені коли канцлер Німеччини перебував в Італії, де він проводив зустрічі з президентом Серхіо Маттареллою та Папою Франциском.

Як нагадують німецькі ЗМІ, Шольц часто наголошував на тому, що німці надали найбільшу підтримку Україні, яка зазнала вторгнення з боку росії.

Загальна сума наданих і обіцяних коштів становить 28 мільярдів євро.

Але канцлер не наважується дати залене світло на поставку Україні крилатих ракет " Taurus", яка має потенціал для досягнення цілей у росії. На виявлених записах, офіцери обговорюють способи навчання українців роботі з " Taurus" і використання його для ураження мосту, побудованого росією на Кримському півострові.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца "активно розглянути" ймовірні поставки крилатих ракет Taurus дальнього радіусу дії в Україну.

У ГУР підтвердили знищення корабля рф "сергій котов": всі деталі