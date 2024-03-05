У ГУР підтвердили знищення корабля рф "сергій котов": всі деталі
Київ • УНН
Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило, що його спецпідрозділ у ніч з 4 на 5 березня в українських водах поблизу Керченської протоки знищив корабель чорноморського флоту росії "сєргій котов" вартістю близько 65 мільйонів доларів.
У ніч на 5 березня Україна атакувала патрульний корабель чорноморського флоту рф "cергій котов". Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
Знищено ворожий корабель "сергій котов". У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф "cєрґєй котов"
Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "сєрґєй котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Як повідомляється, вогневе ураження "котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів, вказали в ГУР.