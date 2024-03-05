В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали
Киев • УНН
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.
В ночь на 5 марта Украина атаковала патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов". Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов. Информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
Уничтожен вражеский корабль "Сергей котов". В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов"
Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "сергей котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Как сообщается, огневое поражение "котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.
Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, указали в ГУР.
В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.
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