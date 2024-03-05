В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

В ночь на 5 марта Украина атаковала патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов". Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов. Информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

Уничтожен вражеский корабль "Сергей котов". В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" - говорится в сообщении ГУР.

Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "сергей котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как сообщается, огневое поражение "котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, указали в ГУР.