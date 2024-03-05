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В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 06:46  •  16282 просмотра

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Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.

В ночь на 5 марта Украина атаковала патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов". Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов. Информацию подтвердили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

Уничтожен вражеский корабль "Сергей котов". В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов"

- говорится в сообщении ГУР.

Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "сергей котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как сообщается, огневое поражение "котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов, указали в ГУР. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У ГУР підтвердили знищення корабля рф "сєрґєй котов": всі деталі
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В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

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