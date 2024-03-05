рф перехватывает разговоры военных офицеров Германии: утечка может быть лишь верхушкой айсберга
Киев • УНН
Эксперты говорят, что Россия, возможно, перехватила больше разговоров немецких офицеров и чиновников, и могла слить их, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии и расколоть западных союзников относительно поддержки Украины.
BILD обратился к экспертам по поводу обнаруженного "взрывоопасного" телефонного разговора между немецкими офицерами, который подслушивали россияне, - экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг и британский эксперт по разведке Нил Барнетт высказали свою точку зрения по поводу того, что на самом деле задумал кремль, передает УНН.
Детали
Оккупантам удалось записать разговор высокопоставленных офицеров ВВС о стратегии и способах применения в войне в Украине. Запись опубликовали на цифровых платформах.
У россии может быть еще больше перехваченных разговоров из Германии
Как пояснил бывший руководитель немецкой внешней разведки BND Август Ганнинг, обычно успешные операции по прослушиванию телефонных разговоров не разглашаются, чтобы не навредить источнику.
Эта утечка может быть лишь верхушкой айсберга
Ганнинг предполагает, что у россии может быть гораздо больше перехваченных разговоров.
Британский эксперт по разведке Нил Барнетт говорит, что у кремля, вероятно, гораздо больше информации.
В Берлине должны быть готовы к новым утечкам в ближайшие несколько недель и месяцев с целью повлиять на общественное мнение в Германии и натравить союзников на Западе друг против друга
Дополнение
Записи разговоров были обнаружены когда канцлер Германии находился в Италии, где он проводил встречи с президентом Серхио Маттареллой и Папой Франциском.
Как напоминают немецкие СМИ, Шольц часто подчеркивал, что немцы оказали наибольшую поддержку Украине, которая подверглась вторжению со стороны России.
Общая сумма предоставленных и обещанных средств составляет 28 миллиардов евро.
Но канцлер не решается дать заленый свет на поставку Украине крылатых ракет "Taurus", которая имеет потенциал для достижения целей в России. На обнаруженных записях, офицеры обсуждают способы обучения украинцев работе с "Taurus" и использование его для поражения моста, построенного Россией на Крымском полуострове.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" вероятные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину.
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рф перехватывает разговоры военных офицеров Германии: утечка может быть лишь верхушкой айсберга
Эксперты говорят, что Россия, возможно, перехватила больше разговоров немецких офицеров и чиновников, и могла слить их, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии и расколоть западных союзников относительно поддержки Украины.
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