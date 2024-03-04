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Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Шольца "активно розглянути" питання про постачання Taurus Україні

Київ • УНН

 • 22739 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца "активно розглянути можливість" постачання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus для захисту її території та населення.

Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Шольца "активно розглянути" питання про постачання Taurus Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні закликала канцлера Олафа Шольца "активно розглянути" можливі поставки крилатих ракет Taurus дальнього радіуса дії в Україну. Бербок наголосила, що "факти дуже й дуже ясні". Про це пише Politico, передає УНН

Деталі 

Бербок сказала, що Німеччина має розглянути відправлення в Україну "всіх можливих ресурсів", які могли б допомогти їй захистити свою територію і населення.

Так Бербок відповіла на запитання про те, чи згодна вона з твердженням Шольца, що Берлін не може відправити крилаті ракети великої дальності, оскільки це вимагало б присутності німецьких військ на українській території.

Однак, як зазначає видання, Шольц сьогодні знову висловився проти відправки ракет і дав зрозуміти, що рішення в кінцевому підсумку залишається за ним.

"Я - канцлер, і тому це стосується мене", - сказав канцлер Німеччини. 

Тетяна Краєвська

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