Україна не отримає Taurus, якщо для керування ракетами будуть потрібні військові ФРН - Шольц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив передачу Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, якщо німецькі війська повинні будуть забезпечити управління снарядами.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість передати Україні ракети великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian.
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"Не можна поставити систему озброєнь з дуже широким радіусом дії і не подумати про те, як керувати нею", - заявив Шольц.
Він також додав: "Якщо ви хочете забезпечити управління, а це можливо тільки за участю німецьких солдатів, то для мене це не обговорюється".
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Німеччина досі не погодила передачу Україні ракет Taurus, побоюючись розширення масштабів війни і втягування в пряму конфронтацію з росією.
Уряд Великої Британії у приватному поряду закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus, на тлі того, як Лондон висловив роздратування з приводу коментарів канцлера Німеччини Олафа Шольца стосовно можливої британської активності в Україні.