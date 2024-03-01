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Bloomberg: Велика Британія підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus

Київ • УНН

 • 34135 перегляди

Британський уряд у приватному порядку закликав Німеччину надати Україні ракети дальнього радіусу дії "Таурус".

Bloomberg: Велика Британія підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus

Уряд Великої Британії у приватному поряду закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus, на тлі того, як Лондон висловив роздратування з приводу коментарів канцлера Німеччини Олафа Шольца стосовно можливої британської активності в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"За словами людей, знайомих із цим питанням, високопоставлені британські міністри та офіційні особи неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus. Велика Британія запропонувала вирішення проблеми опору Берліна їхньому відправленню, включаючи угоду з обміну, згідно з якою Велика Британія поставить Києву більше своїх власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами великої дальності", - вказує видання.

Німеччина має припинити виправдовуватись, сказав один британський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити приватні розмови між країнами.

"Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді, не в той час", - заявив у четвер газеті Evening Standard колишній міністр оборони Бен Воллес.

Цього тижня Шольц виключив можливість відправлення ракет Taurus Україні, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з росією.

На зустрічі з громадою Дрездена у четвер Шольц пояснив свої докази тим, що Німеччина не може надати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка при неправильному використанні може вразити ціль у москві". Він додав: "Ми маємо бути впевнені, що знаємо, де вона приземлиться", припустивши, що єдиний спосіб зробити це - залучити німецькі війська для допомоги у наведенні на ціль.

Це, як пише видання, говорить про ширшу суперечку, яка розвинулась між Великою Британією та Німеччиною через заяви Шольца раніше цього тижня. "Те, що роблять британці та французи щодо контролю за цілями та супутнього контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині", - сказав Шольц у понеділок.

Деякі британські законодавці розцінили ці зауваження як публічний коментар Шольца щодо секретної діяльності британських солдатів в Україні. "Невелика кількість особового складу" "підтримує збройні сили України", заявив у вівторок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака Дейв Парес, не повідомляючи подробиць.

"Коментарі Шольца є неправильними, безвідповідальними та ляпасом для союзників, – заявила Алісія Кернс, голова спеціального комітету з питань закордонних справ Великої Британії, у дописі в X. - Шольц повинен дати Taurus та перестати стримувати безпеку Європи".

Міноборони Британії: використання Україною ракет Storm Shadow - це справа ЗСУ28.02.24, 17:58 • 25191 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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