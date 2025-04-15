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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25356 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153749 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134799 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137568 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133603 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133849 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195960 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77498 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164580 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Трагічна новорічна ніч у Німеччині: феєрверки призвели до смертей та сотні арештів

П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.

Новини Світу • 1 січня, 11:57 • 63080 перегляди

Тютюновий гігант Philip Morris закриває заводи в Німеччині через падіння попиту на цигарки

Тютюновий гігант Philip Morris припиняє виробництво на заводах у Берліні та Дрездені до середини 2025 року. Під скорочення потраплять 372 співробітники через зниження попиту на тютюнові вироби.

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У Німеччині обстріляли штаб-квартиру партії Олафа Шольца: що відомо

Невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені, Німеччина, за кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії: у вікнах на третьому поверсі були виявлені кульові отвори.

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Перший візит президента Франції за 24 роки: Макрон сьогодні прибуде до Німеччини

Президент Франції Еммануель Макрон здійснить триденний державний візит до Німеччини, перший візит французького президента за останні 24 роки, з метою продемонструвати єдність з Німеччиною напередодні виборів до ЄС та на тлі таких викликів, як війна в Україні.

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У Німеччині від удару блискавки постраждало 10 людей

Десять людей отримали поранення, четверо з них - важкі, коли блискавка вдарила в групу на березі Ельби в Дрездені, Німеччина, під час сильної грози, причому у двох чоловіків сталася зупинка серця.

Суспільство • 21 травня, 01:15 • 31237 перегляди

У Німеччині на кандидата від партії Шольца напали під час агітації до виборів в Європарламент

Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини був побитий і серйозно травмований під час передвиборчої агітації до виборів в Європарламент в Дрездені, він був доставлений до лікарні.

Новини Світу • 4 травня, 16:06 • 35830 перегляди

Німецьке розвідувальне агентство застерігає промисловий сектор від наївності у відносинах з Китаєм

Німецька розвідка попереджає німецькі компанії бути пильними щодо промислового шпигунства, кібератак та спроб впливу на політику і бізнес з боку Китаю незаконними методами.

Новини Світу • 25 квітня, 08:39 • 20306 перегляди

У Німеччині асистента євродепутата від AfD запідозрили у шпигунстві на Китай

43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.

Новини Світу • 23 квітня, 11:53 • 36714 перегляди

Україна презентувала інноваційні рішення щодо цифровізації стандартів НАТО

Центр інновацій Міністерства оборони України взяв участь у щорічній конференції НАТО TIDE Sprint 2024 у Дрездені, де представив досвід України у розробці екосистеми управління бойовим простором DELTA.

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Bloomberg: Велика Британія підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus

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У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

Новини Світу • 1 лютого, 09:03 • 25839 перегляди