У Німеччині асистента євродепутата від AfD запідозрили у шпигунстві на Китай

43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.