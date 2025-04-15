П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали
13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.
Тютюновий гігант Philip Morris припиняє виробництво на заводах у Берліні та Дрездені до середини 2025 року. Під скорочення
потраплять 372 співробітники через зниження попиту на тютюнові вироби.
Невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені, Німеччина, за кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії: у вікнах на третьому поверсі були виявлені кульові отвори.
Президент Франції Еммануель Макрон здійснить триденний державний візит до Німеччини, перший візит французького президента за
останні 24 роки, з метою продемонструвати єдність з Німеччиною напередодні виборів до ЄС та на тлі таких викликів, як війна в
Україні.
Десять людей отримали поранення, четверо з них - важкі, коли блискавка вдарила в групу на березі Ельби в Дрездені, Німеччина, під час сильної грози, причому у двох чоловіків сталася зупинка серця.
Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини був побитий і серйозно травмований під час передвиборчої агітації до виборів в
Європарламент в Дрездені, він був доставлений до лікарні.
Німецька розвідка попереджає німецькі компанії бути пильними щодо промислового шпигунства, кібератак та спроб впливу на політику і бізнес з боку Китаю незаконними методами.
43-річного помічника депутата Європарламенту від AfD затримали в Дрездені за підозрою в шпигунстві на користь китайської розвідки
шляхом передачі інформації про переговори і рішення в Європарламенті.
Центр інновацій Міністерства оборони України взяв участь у щорічній конференції НАТО TIDE Sprint 2024 у Дрездені, де представив
досвід України у розробці екосистеми управління бойовим простором DELTA.
Британський уряд у приватному порядку закликав Німеччину надати Україні ракети дальнього радіусу дії "Таурус".
Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.