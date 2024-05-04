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У Німеччині на кандидата від партії Шольца напали під час агітації до виборів в Європарламент

У Німеччині на кандидата від партії Шольца напали під час агітації до виборів в Європарламент

Київ • УНН

 • 35827 перегляди

Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини був побитий і серйозно травмований під час передвиборчої агітації до виборів в Європарламент в Дрездені, він був доставлений до лікарні.

Кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту побили та серйозно травмували під час агітації у Дрездені. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю ввечері в Дрездені під час розклеювання плакатів на кандидата від Соціал-демократичної партії Матіаса Екке було скоєно напад, повідомила партія. Він був доставлений до лікарні й потребував хірургічного втручання у зв'язку з отриманими травмами.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка також є членом партії, заявила, що якщо буде доведено, що напад був політично мотивованим, то це буде "серйозною атакою на демократію".

Ми переживаємо новий вимір антидемократичного насильства,

– сказала Фезер.

Урядові та опозиційні партії заявляють, що їхні члени та прихильники зіткнулися з хвилею фізичних і словесних нападів, і закликають поліцію посилити захист політиків і передвиборчих мітингів.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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