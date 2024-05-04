У Німеччині на кандидата від партії Шольца напали під час агітації до виборів в Європарламент
Київ • УНН
Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини був побитий і серйозно травмований під час передвиборчої агітації до виборів в Європарламент в Дрездені, він був доставлений до лікарні.
Кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту побили та серйозно травмували під час агітації у Дрездені. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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У п'ятницю ввечері в Дрездені під час розклеювання плакатів на кандидата від Соціал-демократичної партії Матіаса Екке було скоєно напад, повідомила партія. Він був доставлений до лікарні й потребував хірургічного втручання у зв'язку з отриманими травмами.
Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка також є членом партії, заявила, що якщо буде доведено, що напад був політично мотивованим, то це буде "серйозною атакою на демократію".
Ми переживаємо новий вимір антидемократичного насильства,
Урядові та опозиційні партії заявляють, що їхні члени та прихильники зіткнулися з хвилею фізичних і словесних нападів, і закликають поліцію посилити захист політиків і передвиборчих мітингів.
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