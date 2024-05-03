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Німеччина викликала російського посла через минулорічну кібератаку на сервер СДПН

Німеччина викликала російського посла через минулорічну кібератаку на сервер СДПН

Київ • УНН

 • 18261 перегляди

Німеччина викликала російського посла після завершення розслідування щодо минулорічної кібератаки на сервер СДПС. Розслідування встановило, що за атакою стоїть хакерське угруповання APT28, що підтримується російською державою.

У п'ятницю Німеччина заявила, що викликала високопоставленого російського посла до міністерства закордонних справ після того, як Берлін звинуватив російських державних хакерів у минулорічній кібератаці на членів Соціал-демократичної партії (СДПН). Про це УНН пише з посиланням на DPA.

Ми викликали тимчасового повіреного у справах російського посольства

- заявив журналістам речник МЗС.

Він додав, що уряд "використовуватиме весь спектр заходів для стримування та реагування на агресивну поведінку росії в кіберпросторі".

Контекст

Уряд Німеччини звинуватив росію в кібератаці на соціал-демократів на початку минулого року. Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок під час свого візиту до Австралії.

За її словами, хакерська атака на СДПН у 2023 році - справа російського хакерського угруповання APT28. Процес встановлення джерела атаки на національному рівні завершився нещодавно, розповіла вона.

Сьогодні ми можемо однозначно приписати торішню атаку групі APT28, якою керує російська військова розвідка ГРУ. Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків

- заявила Бербок.

Додамо

APT28, також відому як Fancy Bear, звинувачують у десятках кібератак у різних країнах світу.

Нагадаємо

Про злам сервера СДПН повідомлялося в червні 2023 року. У партії уточняли, що злам було скоєно в січні 2023 року. Тоді було порушено близько 10 акаунтів електронної пошти керівництва партії. У СДПН не виключили, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

Російські хакери через пошту Microsoft викрали листування урядовців США - CISA11.04.24, 23:55 • 28833 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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