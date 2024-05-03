Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

В пятницу Германия заявила, что вызвала высокопоставленного российского посла в министерство иностранных дел после того, как Берлин обвинил российских государственных хакеров в прошлогодней кибератаке на членов Социал-демократической партии (СДПГ). Об этом УНН пишет со ссылкой на DPA.

Мы вызвали временного поверенного в делах российского посольства - заявил журналистам представитель МИД.

Он добавил, что правительство "будет использовать весь спектр мер для сдерживания и реагирования на агрессивное поведение россии в киберпространстве".

Контекст

Правительство Германии обвинило Россию в кибератаке на социал-демократов в начале прошлого года. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок во время своего визита в Австралию.

По ее словам, хакерская атака на СДПГ в 2023 году - дело российской хакерской группировки APT28. Процесс установления источника атаки на национальном уровне завершился недавно, рассказала она.

Сегодня мы можем однозначно приписать прошлогоднюю атаку группе APT28, которой руководит российская военная разведка ГРУ. Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий - заявила Бербок.

Добавим

APT28, также известную как Fancy Bear, обвиняют в десятках кибератак в разных странах мира.

Напомним

О взломе сервера СДПГ сообщалось в июне 2023 года. В партии уточняли, что взлом был совершен в январе 2023 года. Тогда было затронуто около 10 аккаунтов электронной почты руководства партии. В СДПГ не исключили, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.

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