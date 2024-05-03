Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sotsial-demokraticheskaya-partiya-germaniiСоциал-демократическая партия Германии
avstraliyaАвстралия
germaniyaГермания
berlinБерлин
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  120472 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  121008 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  123023 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  115234 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107786 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126307 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125062 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119365 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115156 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101983 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

  •  2205 просмотра
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

  •  5007 просмотра
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

  •  5124 просмотра
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

  •  6108 просмотра
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

  •  6765 просмотра
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

  •  5623 просмотра
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

  •  6329 просмотра
В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

  •  7763 просмотра
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

  •  10779 просмотра
Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

  •  8710 просмотра

Популярные

Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  56605 просмотра
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

  •  118191 просмотра
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

  •  111132 просмотра
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

  •  116304 просмотра
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

  •  109181 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  229129 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  251542 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  262899 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  284253 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  312652 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  310019 просмотра

Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Германия вызвала российского посла после завершения расследования прошлогодней кибератаки на сервер СДПС. Расследование установило, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, поддерживаемая российским государством.

Новости Мира •   •  2205 просмотра
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ

Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Президент Зеленский посетил Хмельницкую область, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.

Война •   •  5007 просмотра
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Алексей Чернышов и Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, а также обменялись мнениями по энергетическому переходу и декарбонизации.

Экономика •   •  5124 просмотра
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Президент Зеленский посетил госпиталь в Хмельницкой области, вручил государственные награды раненым бойцам, которые там лечатся.

Общество •   •  6108 просмотра
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Вооруженные силы Украины вскоре получат ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на сумму 900 тысяч евро от ІТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом.

Война •   •  6765 просмотра
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Николай Сольский заявляет, что Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли и получала за это деньги. Во многих случаях даже не могла подтвердить свое право на пользование этими земельными участками.

Криминал и ЧП •   •  5623 просмотра
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области, а также обстреляли Волчанск, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6329 просмотра
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

На проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия.

Киев •   •  7763 просмотра
В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Россия понесла огромные военные потери: по французским оценкам, в войне, которая продолжается против Украины, погибло около 150 000 солдат, а всего пострадало 500 000 человек.

Война •   •  10779 просмотра
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрии придется еще больше увеличить расходы на оборону, если война в соседней Украине продолжится до 2025 года, что приведет к сокращению средств, доступных для других расходов.

политика •   •  8710 просмотра
Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан