Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Американское киберагентство утверждает, что российские хакеры использовали доступ к Microsoft для похищения правительственной электронной почты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно директиве Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, пророссийские хакеры использовали свой доступ к системе электронной почты Microsoft MSFT.O, чтобы похитить переписку между официальными лицами и государственными учреждениями.

Предупреждение о том, что правительственные учреждения могут стать мишенью хакеров, из-за украденных электронных писем Microsoft появилось в марте. После объявления компании, что она до сих пор борется с группой хакеров, которых называют "Полуночная метель".

CISA отказался назвать агентства, которые могли пострадать. Впрочем, в Microsoft сообщили, что они "работают с клиентами, чтобы помочь им расследовать и смягчить последствия. Это включает работу с CISA над чрезвычайной директивой для предоставления указаний правительственным учреждениям".

В CISA предупредила, что хакеры также могли преследовать неправительственные группы.

"Другие организации также могли пострадать от похищения корпоративной электронной почты Microsoft. , - заявили в CISA, поощряя клиентов связываться с Microsoft для получения дополнительной информации.

Посольство России в Вашингтоне, которое в прошлом отрицало причастность к хакерским кампаниям, пока не отреагировали на сообщения с просьбой прокомментировать.

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